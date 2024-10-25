Dubai Çikolatası Yok Satıyor: 3 Ay Sonraya Gün Veriliyor
Dubai Çikolatası Yok Satıyor: 3 Ay Sonraya Gün Veriliyor
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Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatası Edirne'de Bulgar ve Romanyalı turistler tarafından yoğun ilgi görürken, yeni bir gelişme yaşandı.
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200 gramı 400 liradan satılan Dubai çikolatasına ilginin her geçen gün arttığını söyleyen esnaf Burhan Dişlioğlu, "Şu anda müthiş bir talep var. Kaliteli satan daha ön planda oluyor. İçi bol fıstıklı, yeni bir ürün olduğu için müthiş bir talep oluyor" dedi.
"60-100-200 gramı var'' diyen Dişlioğlu, sözlerine şöyle devam etti: ''Ama tabii ki fiyatı 600-700-1000 liraya kadar çıkıyor. Bulgar, Romanya, iyi bir talep var ama ürün yok, bulamıyoruz. Üründe sıkıntı var. Fabrikalar 3 ay sonraya gün veriyor."
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Dubai de bu çikolata satılmıyo bu neyin arzın talebi?biuçikolataya 600 lira veren insanlar var işin ilginci
geçen antreman sonrası salonda ikram etti birisi bi tadına bakayım dedim kafama odunla vurmuşlar gibi oldum para verip yenecek bir şey değil. Ağda ye daha sa... Devamını Gör
Şam şekeri, Arabın yüzü
mal MK nun yurdum insanı nereye yönlendirsen oraya koşuyor , altın kaplamalı cuk yapsan çok tutuluyor dersen gider onu bile dener