Adnan Oktar'ın Dudak Uçuklatan Mal Varlığı Devlete Geçti
Adnan Oktar'ın Dudak Uçuklatan Mal Varlığı Devlete Geçti
Adnan Oktar ile birlikte 14 kişiye 8 bin 658'er yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen hapis cezaları onanmıştı. Adnan Oktar silahlı suç örgütünün malları devlete geçti.
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Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın el konulan mal varlığı dudak uçuklattı.
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Örgüt lideri Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin kullanımında olan 61 lüks otomobil ve 17 villa Hazine'ye geçen mallar arasında yer almıştı.
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün mallarının hazineye devri tamamlandı. Mahkeme kararıyla örgütün en az 2 milyar lira olduğu düşünülen malvarlığı devlete geçti.
İşte hazineye devredilen malların listesi 👇
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