Adnan Oktar'ın Dudak Uçuklatan Mal Varlığı Devlete Geçti

Adnan Oktar ile birlikte 14 kişiye 8 bin 658'er yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen hapis cezaları onanmıştı. Adnan Oktar silahlı suç örgütünün malları devlete geçti.