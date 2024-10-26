Öcalan'ı Meclise Çağırması Sonrası Bahçeli'den İlk Açıklama: 'Kürtleri Sevmeyen Bir Türk Varsa Türk Değildir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise çağırması sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. Çağrısıyla tepki çeken ve siyasetçileri birbirine düşürmeyi başaran Devlet Bahçeli, ''Türkler ve Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır. Bin yıllık ortak tarihleri var, bugün ortak tehdit var. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir'' dedi.