Öcalan'ı Meclise Çağırması Sonrası Bahçeli'den İlk Açıklama: 'Kürtleri Sevmeyen Bir Türk Varsa Türk Değildir'
Öcalan'ı Meclise Çağırması Sonrası Bahçeli'den İlk Açıklama: 'Kürtleri Sevmeyen Bir Türk Varsa Türk Değildir'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise çağırması sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. Çağrısıyla tepki çeken ve siyasetçileri birbirine düşürmeyi başaran Devlet Bahçeli, ''Türkler ve Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır. Bin yıllık ortak tarihleri var, bugün ortak tehdit var. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir'' dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenecek "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"na katıldı.
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Bahçeli'nin Öcalan hakkında söylediği sözler sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. ''Türklerle Kürtler bugün ortak tehlikeler karşısında bulunuyorlar. Bu tehlikelerden ancak ortak bir kararlılıkla kurtulabilirler. Türkler ve Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır. Bin yıllık ortak tarihleri var, bugün ortak tehdit var. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir'' diyen Devlet Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:
''Aziz Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışın içine girmedik. Girmeyi aklımızdan bile geçirmedik. Sevr hesaplaşması bitmemiştir. Paylaşım kavgaları, emperyalizm yayılmacılığı sürmektedir. Biz dersimizi tarihten satır satır aldık. Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet kulvarında vatanseverlik yarışına girmesin. Bunlar altından kalkamayacakları, hayat ve siyaset mazisiyle ispat edemeyecekleri söz düellolarına, siyasi şovlara, iplikçi kavgalarına, yağlı urgan ölçüştürmeye heves etmesinler. O bayrağı, heveslerini kursaklarında teker teker bırakır, burunlarından fitil fitil getiririz. Makam ve mevki için vicdanını satanları, adam yerine bile koymayız.''
Terör saldırısına ilişkin de konuşan Bahçeli, ''Terör saldırısı, PKK,YPG,PYD'nin kimlerin maşası olduğunu açıklıkla gözler önüne sermiştir. PKK, Kürt'ün de Türk'ün de hatta yaşayan her canlının düşmanıdır. Bölücü terör örgütü PKK'nın efendileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS zirvesine katıldığı gün, bizim de Salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından Türkiye'ye terör baronlarının talimatıyla kanlı mesaj vermiştir. Bu kanlı mesaj, ayaklarımızın altında çiğnenmiştir'' dedi.
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