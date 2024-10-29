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Görevden Alınmıştı! Çekya Büyükelçiliği’nden Apar Topar Alınan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama

Görevden Alınmıştı! Çekya Büyükelçiliği’nden Apar Topar Alınan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama

Egemen Bağış Prag
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.10.2024 - 08:32

Prag Büyükelçiliği'ndeki görevine bir gecede son verilen Egemen Bağış, sosyal medya hesabından ilk kez açıklamalarda bulundu.

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Egemen Bağış'a yeni bir görevin verilmemiş olması dikkat çekti

Egemen Bağış'a yeni bir görevin verilmemiş olması dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan son kararnamede Egemen Bağış, Prag Büyükelçiliği'nden alındı. Bağış'ın ardından Prag Büyükelçiliği görevine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Büyükelçisi Metin Feyzioğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan son kararnamede Egemen Bağış, Prag Büyükelçiliği'nden alındı. Bağış'ın ardından Prag Büyükelçiliği görevine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Büyükelçisi Metin Feyzioğlu atandı.

Yeni bir göreve atanamayan Egemen Bağış, ilk kez açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bağış, şu ifadeleri kullandı: "Prag’daki görev süremizi tamamlarken, Çekya Ticaret Odaları Birliği iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolardan 6.5 milyar dolara yüklenmesindeki rolümüz nedeniyle kurumun en üst nişanı olan Altın Merkür madalyasını takdim etti. Konuyu haber ekranlarına taşıyan NTV’ye teşekkürler"

Yeni bir göreve atanamayan Egemen Bağış, ilk kez açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bağış, şu ifadeleri kullandı: "Prag’daki görev süremizi tamamlarken, Çekya Ticaret Odaları Birliği iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolardan 6.5 milyar dolara yüklenmesindeki rolümüz nedeniyle kurumun en üst nişanı olan Altın Merkür madalyasını takdim etti. Konuyu haber ekranlarına taşıyan NTV’ye teşekkürler"

İşte o paylaşım:

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