Çek Vadesinde Ödenmiyor, Maaşlara Haciz Geliyor: Esnaf ve Çalışanlar Ekonomideki Durgunluğa İsyan Ediyor
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Sosyal medyada son günlerde başka bir şikâyet öne çıkıyor. Esnaf siftah yapamadığını, şirketler alacaklarını tahsil edemediğini, gençler de aylardır iş bulamadığını yazıyor. Vadesinde ödenmeyen çekler, maaşlara gelen hacizler, işten çıkarılan yakınlar... Ekonomistlerin yorumlarını bir kenara bırakıp sıradan insanların anlattıklarına baktık.
Malı satıp parasını alamayanlar çoğalıyor.
Kime sorsanız aynı cevabı veriyor: "Ödeme alamadım."
25 yıllık esnaf bile böyle bir durgunluk görmemiş.
Firmalar ayakta kalmak için eleman çıkarıyor.
İcra kâğıtları kapı kapı dolaşıyor.
Çek artık bir kâğıt parçası.
Reklam ajansları da zor durumda.
Siftah edemeyen esnaf var.
İş arayanlar için tablo daha da karanlık.
"Gençler iş beğenmiyor" diyenlere cevap.
Özel sektörde maaş düşük, KPSS'de kontenjan az.
Aynı evden iki işsiz.
20 yıllık yöneticiye asgari ücret teklifi.
Kısa ve net.
"Neden iş yok, nasıl yapacağız?"
İş görüşmesinden şok içinde çıktı.
Maaşlı çalışanlar asıl etkiyi yeni yılda hissedecek mi?
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