article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çek Vadesinde Ödenmiyor, Maaşlara Haciz Geliyor: Esnaf ve Çalışanlar Ekonomideki Durgunluğa İsyan Ediyor

Çek Vadesinde Ödenmiyor, Maaşlara Haciz Geliyor: Esnaf ve Çalışanlar Ekonomideki Durgunluğa İsyan Ediyor

Twitter
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
13.11.2026 - 22:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyada son günlerde başka bir şikâyet öne çıkıyor. Esnaf siftah yapamadığını, şirketler alacaklarını tahsil edemediğini, gençler de aylardır iş bulamadığını yazıyor. Vadesinde ödenmeyen çekler, maaşlara gelen hacizler, işten çıkarılan yakınlar... Ekonomistlerin yorumlarını bir kenara bırakıp sıradan insanların anlattıklarına baktık.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Malı satıp parasını alamayanlar çoğalıyor.

Malı satıp parasını alamayanlar çoğalıyor.
twitter.com

Begüm Öztan'a göre çekler vadesinde ödenmiyor. Ödeme isteyince karşı taraf da kendi parasını alamadığını söylüyor ve zincir böyle uzayıp gidiyor.

Kime sorsanız aynı cevabı veriyor: "Ödeme alamadım."

Kime sorsanız aynı cevabı veriyor: "Ödeme alamadım."
twitter.com

11 Kasım'da atılan tweet 80 binden fazla kez görüntülendi. Yanıtlarda da benzer hikâyeler birikti.

25 yıllık esnaf bile böyle bir durgunluk görmemiş.

25 yıllık esnaf bile böyle bir durgunluk görmemiş.
twitter.com

Haftanın üç dört günü siftah bile yapamadığını anlatıyor.

Firmalar ayakta kalmak için eleman çıkarıyor.

Firmalar ayakta kalmak için eleman çıkarıyor.
twitter.com

Tedarikçi olarak çalışan Canan Salmen ihracatçı firmaların satış yapamadığını, diğerlerinin de küçüldüğünü yazdı. Tweetteki işten çıkarma rakamı kullanıcının aktardığı bir iddia, şirketten doğrulanmadı.

İcra kâğıtları kapı kapı dolaşıyor.

İcra kâğıtları kapı kapı dolaşıyor.
twitter.com

Bir kullanıcı çevresindeki pek çok kişinin maaşına haciz geldiğini yazıp soruyor: Bu böyle nereye gidecek?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çek artık bir kâğıt parçası.

Çek artık bir kâğıt parçası.
twitter.com

Aynı kullanıcı ertesi gün karşılıksız çeklerin hızla arttığını yazdı.

Reklam ajansları da zor durumda.

Reklam ajansları da zor durumda.
twitter.com

Alacaklar birikmiş, nakit akışı bozulmuş, yeni müşteri gelmiyor. Markaların 2026 bütçesini çoktan tükettiği konuşuluyor.

Siftah edemeyen esnaf var.

Siftah edemeyen esnaf var.
twitter.com

Avukat Hasan Gür piyasada nakit kalmadığını, vatandaşın cinnetin eşiğine geldiğini yazıyor.

İş arayanlar için tablo daha da karanlık.

İş arayanlar için tablo daha da karanlık.
twitter.com

Büyük harflerle yazılmış bu isyan 115 binden fazla kez görüntülendi.

"Gençler iş beğenmiyor" diyenlere cevap.

"Gençler iş beğenmiyor" diyenlere cevap.
twitter.com

Her yere CV gönderip bekleyen bir kullanıcı yorulduğunu anlatıyor: İş yok ki.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özel sektörde maaş düşük, KPSS'de kontenjan az.

Özel sektörde maaş düşük, KPSS'de kontenjan az.
twitter.com

Her yıl umudunu kaybedenlerin sayısının katlandığını yazan tweet 4 binden fazla beğeni aldı.

Aynı evden iki işsiz.

Aynı evden iki işsiz.
twitter.com

Bir kullanıcının babası işten çıkarılmış, ablasının iş yerinde de 50 kadar kişi çıkarılmış. Kendisi de iş bulamadığı için evdekilere yük olmaktan korkuyor.

20 yıllık yöneticiye asgari ücret teklifi.

20 yıllık yöneticiye asgari ücret teklifi.
twitter.com

4 aydır işsiz olan kullanıcı, iki çocukla asgari ücretle nasıl geçineceğini soruyor.

Kısa ve net.

Kısa ve net.
twitter.com

"Neden iş yok, nasıl yapacağız?"

"Neden iş yok, nasıl yapacağız?"
twitter.com

Aynı kullanıcı birkaç gün önce de başvurduğu yerlerin tecrübe istediğini, tecrübesi olmasına rağmen kendisini almadıklarını yazmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İş görüşmesinden şok içinde çıktı.

İş görüşmesinden şok içinde çıktı.
twitter.com

Teklif 28 bin lira asgari ücret ve 2 bin lira yol parası. Yemek yok.

Maaşlı çalışanlar asıl etkiyi yeni yılda hissedecek mi?

Maaşlı çalışanlar asıl etkiyi yeni yılda hissedecek mi?
twitter.com

Olcayto Yılmayan'a göre eylülde başlayan durgunluk artarak sürüyor. Böyle giderse pek çok küçük ve orta ölçekli firmanın kapanabileceğini düşünüyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mira Hanım
Mira Hanım
Editör
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın