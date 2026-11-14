Yatırım Kışında En Sıcak Para Müşterinin Cebindedir

Sunum dosyasını yüzüncü kez düzeltip yeni bir yatırımcı listesi mi hazırlayacak, yoksa kepenk mi indirecek? Bence ikisi de değil. Belki bu sessiz çeyrek, uzun zamandır unuttuğumuz eski bir yolu hatırlamak için iyi bir fırsat. Ürününü satıp kazandığı parayla büyüyen girişimcinin yolu.
Aslında Türkiye'deki girişimcilerin çoğu farkında olmadan zaten bu yolda yürüyor. EY'nin bu yaz açıkladığı Girişimcilik Barometresi'ne göre Türkiye'deki girişimcilerin yüzde 61'i işini kendi kaynağıyla finanse ediyor. Kredi kullananların oranı yüzde 20, teşvik ve hibelerden yararlananlarınki ise yüzde 14. Aynı araştırmada katılımcıların yüzde 71'i en büyük sorun olarak finansmana erişimi gösteriyor. Çoğunluk ulaşamadığı paranın hayalini kurarken, aslında elindeki parayla ayakta duruyor.
Haberlerde hep büyük turları okuyoruz. Kim kaç milyon dolar aldı, kimin şirketi ne kadar değerlendi. Bu manşetler insanın aklına sinsi bir fikir yerleştiriyor. Yatırım almadıysan henüz gerçek bir girişimci sayılmazsın. Oysa dünyanın en sağlam şirketlerinin bir kısmı hiç dış yatırımcı görmeden büyüdü.
Mailchimp'in hikâyesi bunun en güzel örneklerinden biri. Ben Chestnut ve Dan Kurzius, 2000'lerin başında Atlanta'da küçük bir web tasarım ajansı işletirken müşterilerinin e-posta bültenlerini göndermek için basit bir araç geliştirdiler. Yıllarca bu aracı yan iş gibi sürdürdüler, ajanstan gelen parayla ayakta tuttular. Hiçbir zaman büyük bir yatırım turuna çıkmadılar. 2021'de Intuit şirketi yaklaşık 12 milyar dolara satın aldığında Mailchimp hâlâ kurucularının şirketiydi. Bir girişim efsanesi gibi anlatılan şey, aslında yirmi yıl boyunca müşteriden gelen parayla her ay biraz daha büyüyen sabırlı bir dükkânın hikâyesiydi.
Sara Blakely'nin Spanx'i de benzer bir yoldan geldi. Kapı kapı faks makinesi satarak biriktirdiği 5 bin dolarla işe başladı, uzun yıllar dışarıdan ortak almadı, ürününü mağaza mağaza dolaşıp kendisi anlattı. Her iki hikâyenin ortak noktası para bulmak değil, parayı ödeyecek insanı bulmaktı.
Bu hikâyeleri uzak bir ülkenin masalı gibi okumamak gerekiyor. EY araştırmasında dikkatimi çeken bir rakam daha var. Türkiye'de tam zamanlı eleman alan girişimcilerin oranı bir yılda yüzde 44'ten yüzde 34'e inmiş. İnsanlar temkinli, kadro büyütmekten çekiniyor, giderleri sıkı tutuyor. Bu temkinin kötü bir tarafı olduğu kadar iyi bir tarafı da var. Az kişiyle, az parayla, ama gerçek müşteriyle çalışan bir ekip, piyasa açıldığında çok daha sağlam bir zeminden koşmaya başlar.
Bunları anlatırken yatırımcıyı küçümsemek gibi bir niyetim yok. Bazı işler vardır ki dışarıdan büyük bir sermaye olmadan başlayamaz bile. Bir ilaç geliştirmek, bir uydu fırlatmak ya da bir fabrika kurmak, müşterinin cebinden çıkan ilk birkaç bin lirayla olmaz. Yine de girişimlerin büyük çoğunluğu böyle değil. Bir yazılım, bir hizmet ya da bir ürün satan girişimin ilk sınavı yatırımcı odasında değil, müşterinin kasasının önünde verilir.
Müşteri sana para verdiğinde yalnızca ürününü değil, fikrini de satın almış olur.
Burada çoğu zaman gözden kaçan bir şey var. Yatırımcıdan gelen para ile müşteriden gelen para aynı renkte görünür, ama aynı şeyi söylemez. Yatırımcı, fikrinizin bir gün tutabileceğine bahse girer. Müşteri ise bugün işine yaradığı için öder. Biri bir tahmindir, öbürü bir kanıt. Yatırım alan girişimci bazen yıllarca yanlış bir ürünü yaşatabilir, çünkü cebindeki para ona yanıldığını söylemez. Müşteriden beslenen girişimci yanıldığını çok çabuk öğrenir, çünkü kasası boşalır.