Yatırım Kışında En Sıcak Para Müşterinin Cebindedir

Evini ipotek ettirmiş, ailesinden borç toplamış, bir mağazanın otoparkında paspasını tanıtmaya çalışırken oradan uzaklaştırılmıştır. Sonunda bir televizyon alışveriş kanalına kabul edilir. İlk yayında ürünü tanınmış bir sunucu anlatır. Adam paspası nasıl tutacağını bile bilmez, stüdyodaki telefonlar bir kez olsun çalmaz. Joy bir şans daha ister ve bu kez kameranın karşısına kendisi geçer. Elleri titreyerek, kendi kıyafetiyle, sanki mutfağında bir komşusuyla konuşuyormuş gibi anlatır. Birkaç dakika sonra santral kilitlenir.

O sahnede beni hep etkileyen şey satışın kendisi değildir. Joy'un o ana kadar hiçbir yatırımcının kapısından içeri girmemiş olmasıdır. Onu kurtaran şey bir fon değil, ürününü kendi elinde tutan bir insanın sonunda doğru kişilerle karşılaşmasıydı. Paranın asıl sahibi, o gece televizyonun karşısında oturan ve bulaşık bezini sıkmaktan bıkmış insanlardı.

Bu sahneyi bu hafta yeniden hatırladım, çünkü Türkiye'nin girişim dünyasından gelen rakamlar o ilk sessiz yayına biraz benziyor. StartupCentrum'un 2026 üçüncü çeyrek raporuna göre girişimlerimiz temmuz ile eylül arasında yalnızca 24 yatırım turunda toplam 92,5 milyon dolar toplayabildi. Bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yarı yarıya az. Tur sayısı ise 2020'den bu yana görülen en düşük çeyrek seviyesi. Daha da dikkat çekeni, o 92,5 milyon doların yüzde 81'inin yalnızca iki girişime gitmiş olması.

Yani geriye kalan yirmi küsur girişim, masadaki paranın beşte birinden azını paylaştı. Yılın ilk dokuz ayına baktığımızda da tablo pek parlak değil. 125 turda 275 milyon dolar. Özel sektörün yaptığı yatırımların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25, hacmi ise yüzde 42 gerilemiş. Raporda bir ayrıntı daha var ki bence asıl üzerine düşünülmesi gereken o. Daha önce yatırım almış girişimlere yeniden para konan turların payı, raporun izlediği dönem içindeki en düşük seviyeye inmiş.

Bu son cümleyi bir kez daha okuyun. Yatırımcının yeni kapılar çalmaması anlaşılır bir şey. Asıl mesele, daha önce açtığı kapıdan bile ikinci kez girmeye çekinmesi. Bugün yatırım almış olmak, yarın da alacağınızın garantisi değil artık.