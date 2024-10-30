Bakan Ersoy Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: Güvercinlik Vadisi Geceleri de Ziyarete Açık Olacak
Bakan Ersoy Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: Güvercinlik Vadisi Geceleri de Ziyarete Açık Olacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından güzel bir haber duyurdu. Bakan Ersoy, Güvercinlik Vadisi'nin artık geceleri de ziyarete açık olacağını duyurdu.
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Kapadokya'daki Güvercinlik Vadisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi'nin geceleri de ziyarete açık olacağını duyurdu.
Bakan Ersoy paylaşımında ''Cumhuriyetimizin 101'inci yılında Kapadokya'nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz... Uçhisar’dan Göreme’ye uzanan "Güvercinlik Vadisi" tarihî ve doğal güzellikleriyle artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak. Cumhuriyetimizin ışığı ile gece müzeciliği uygulamamız kapsamında aydınlattığımız, efsanelere konu olan bu eşsiz güzelliğin görkemi hiç kararmaksızın hep parlayacak'' diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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