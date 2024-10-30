Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bakan Ersoy Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: Güvercinlik Vadisi Geceleri de Ziyarete Açık Olacak

Bakan Ersoy Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: Güvercinlik Vadisi Geceleri de Ziyarete Açık Olacak

Sosyal Medya Kültür ve Turizm Bakanı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.10.2024 - 11:31

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından güzel bir haber duyurdu. Bakan Ersoy, Güvercinlik Vadisi'nin artık geceleri de ziyarete açık olacağını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kapadokya'daki Güvercinlik Vadisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Kapadokya'daki Güvercinlik Vadisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi'nin geceleri de ziyarete açık olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi'nin geceleri de ziyarete açık olacağını duyurdu.

Bakan Ersoy paylaşımında ''Cumhuriyetimizin 101'inci yılında Kapadokya'nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz... Uçhisar’dan Göreme’ye uzanan "Güvercinlik Vadisi" tarihî ve doğal güzellikleriyle artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak. Cumhuriyetimizin ışığı ile gece müzeciliği uygulamamız kapsamında aydınlattığımız, efsanelere konu olan bu eşsiz güzelliğin görkemi hiç kararmaksızın hep parlayacak'' diye yazdı.

Bakan Ersoy paylaşımında ''Cumhuriyetimizin 101'inci yılında Kapadokya'nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz... Uçhisar’dan Göreme’ye uzanan "Güvercinlik Vadisi" tarihî ve doğal güzellikleriyle artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak. Cumhuriyetimizin ışığı ile gece müzeciliği uygulamamız kapsamında aydınlattığımız, efsanelere konu olan bu eşsiz güzelliğin görkemi hiç kararmaksızın hep parlayacak'' diye yazdı.

İşte o paylaşım:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın