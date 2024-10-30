Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz Uyarmıştı: 12 yaşındaki Zeynep Surlardan Düşerek Hayatını Kaybetti
Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz Uyarmıştı: 12 yaşındaki Zeynep Surlardan Düşerek Hayatını Kaybetti
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın çağrısını dikkate alan Diyarbakır Belediyesi, tarihi Surlar’a demir korkuluklar monte etmişti. Ancak 12 yaşındaki Zeynep Nursima Tümen, çıktığı yaklaşık 12 metrelik surlardan dengesini kaybederek düştü.
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Küçük kız kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surların bulunduğu Hazreti Süleyman Camii yerleşkesine ailesiyle gezmeye gelen Zeynep Nursima Tümen, çıktığı yaklaşık 12 metrelik surlardan dengesini kaybedip düştü.
Zeynep Nursima, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Tümen, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Zeynep Nursima’nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, arkadaşı Samet ve Halil Alasan ile birlikte gerçekleştirdikleri Diyarbakır ziyareti sırasında yayınladıkları VLOG videosunda, Surlar’a korkuluk yapılması gerektiğini söylemişti. Durmaz’ın bu çağrısı sonrası özellikle videoların çekildiği alanlara korkuluklar monte edildi.
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