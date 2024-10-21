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Diyarbakır Belediyesi, Kerimcan Durmaz’ın Çağrısı Üzerine Tarihi Surlara Korkuluk Yaptırdı

Diyarbakır Belediyesi, Kerimcan Durmaz’ın Çağrısı Üzerine Tarihi Surlara Korkuluk Yaptırdı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 20:32

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Diyarbakır Belediyesi, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın çağrısını dikkate alarak tarihi Surlar’a demir korkuluklar monte etti.

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Durmaz, arkadaşı Samet ve yeni tanıştıkları Halil Alasan ile birlikte gerçekleştirdikleri Diyarbakır ziyareti sırasında yayınladıkları VLOG videosunda, Surlar’a korkuluk yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

Durmaz, arkadaşı Samet ve yeni tanıştıkları Halil Alasan ile birlikte gerçekleştirdikleri Diyarbakır ziyareti sırasında yayınladıkları VLOG videosunda, Surlar’a korkuluk yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

Kerimcan Durmaz’ın ısrarla yaptığı bu çağrının ardından, özellikle videoların çekildiği alanlarda korkulukların monte edildiği anlaşıldı.

Kerimcan Durmaz’ın ısrarla yaptığı bu çağrının ardından, özellikle videoların çekildiği alanlarda korkulukların monte edildiği anlaşıldı.

Küçük Halil Alasan ise korkulukların yaptırılmasında vesile olduğu için Kerimcan Durmaz’a teşekkür etti.

Küçük Halil Alasan ise korkulukların yaptırılmasında vesile olduğu için Kerimcan Durmaz’a teşekkür etti.

Kerimcan Durmaz’ın etkisiyle gerçekleştirilen bu adım, hem güvenliği artırdı hem de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

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