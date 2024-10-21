Diyarbakır Belediyesi, Kerimcan Durmaz’ın Çağrısı Üzerine Tarihi Surlara Korkuluk Yaptırdı

Diyarbakır Belediyesi, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın çağrısını dikkate alarak tarihi Surlar’a demir korkuluklar monte etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Durmaz, arkadaşı Samet ve yeni tanıştıkları Halil Alasan ile birlikte gerçekleştirdikleri Diyarbakır ziyareti sırasında yayınladıkları VLOG videosunda, Surlar’a korkuluk yapılması gerektiğini vurgulamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerimcan Durmaz’ın ısrarla yaptığı bu çağrının ardından, özellikle videoların çekildiği alanlarda korkulukların monte edildiği anlaşıldı.
Küçük Halil Alasan ise korkulukların yaptırılmasında vesile olduğu için Kerimcan Durmaz’a teşekkür etti.
Video için 👇📽️
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın