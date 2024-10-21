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FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in Ölüm Haberiyle Defne Joy Foster Yeniden Hatırlandı

FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in Ölüm Haberiyle Defne Joy Foster Yeniden Hatırlandı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 17:10 Son Güncelleme: 21.10.2024 - 17:18

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Fethullah Gülen, Pensilvanya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberi, örgütün internet sitesi ve yakınları tarafından doğrulandı.

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Bu gelişmenin ardından kamuoyunda, 2011 yılında Gülen’e "FETÖ" lakabını ilk kez takan isim olan Defne Joy Foster yeniden hatırlandı.

Bu gelişmenin ardından kamuoyunda, 2011 yılında Gülen’e "FETÖ" lakabını ilk kez takan isim olan Defne Joy Foster yeniden hatırlandı.

Foster, 2011'de Melih Gökçek ile yaptığı bir diyalogda Gülen’in karanlık yönlerine ışık tutarak büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bu olaydan bir hafta sonra, gazeteci Kerem Altan’ın evinde ölü bulundu.

Foster, 2011'de Melih Gökçek ile yaptığı bir diyalogda Gülen’in karanlık yönlerine ışık tutarak büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bu olaydan bir hafta sonra, gazeteci Kerem Altan’ın evinde ölü bulundu.

Resmi açıklamalarda kalp krizi olarak duyurulsa da, bu beklenmedik ölüm yıllar boyunca tartışmalara yol açtı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gülen’in ölüm haberi, Foster'ı yeniden akıllara getirirken, binlerce kişi sanatçıyı sosyal medya üzerinden sevgi ve özlemle andı.

Gülen’in ölüm haberi, Foster'ı yeniden akıllara getirirken, binlerce kişi sanatçıyı sosyal medya üzerinden sevgi ve özlemle andı.

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