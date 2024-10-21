Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fethullah Gülen İçin Açıklama: "Vatansız Olarak Öldü"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fethullah Gülen İçin Açıklama: "Vatansız Olarak Öldü"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası mesaj paylaştı. Mesajda, 'FETÖ elebaşı vatansız olarak öldü, mankurtlaştırdığı beyinlerle ordumuza büyük zarar verdi' ifadeleri kullanıldı.
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15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini organize eden 83 yaşındaki FETÖ lideri Fethullah Gülen, 1999'dan beri yaşadığı ABD'de öldü. Gülen'in ölümü terör örgütene yakın kaynaklar tarafından teyit edildi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası mesaj paylaştı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Mankurtlaştırdığı beyinlerle ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Bu hainin “vatansız” olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir!" ifadeleri kullanıldı.
MSB'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan mesaj 👇
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