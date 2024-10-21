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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fethullah Gülen İçin Açıklama: "Vatansız Olarak Öldü"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fethullah Gülen İçin Açıklama: "Vatansız Olarak Öldü"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.10.2024 - 16:17

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası mesaj paylaştı. Mesajda, 'FETÖ elebaşı vatansız olarak öldü, mankurtlaştırdığı beyinlerle ordumuza büyük zarar verdi' ifadeleri kullanıldı.

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15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini organize eden 83 yaşındaki FETÖ lideri Fethullah Gülen, 1999'dan beri yaşadığı ABD'de öldü. Gülen'in ölümü terör örgütene yakın kaynaklar tarafından teyit edildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini organize eden 83 yaşındaki FETÖ lideri Fethullah Gülen, 1999'dan beri yaşadığı ABD'de öldü. Gülen'in ölümü terör örgütene yakın kaynaklar tarafından teyit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası mesaj paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası mesaj paylaştı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mankurtlaştırdığı beyinlerle ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Bu hainin “vatansız” olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir!" ifadeleri kullanıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mankurtlaştırdığı beyinlerle ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Bu hainin “vatansız” olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir!" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde: 👇

'Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür.

Bu hainin “vatansız” olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir.

Hâlâ bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır.

Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.'

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan mesaj 👇

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan mesaj 👇

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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