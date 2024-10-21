Hakan Fidan'dan Fethullah Gülen'le İlgili Açıklama: "Bizde Rehavet Yaratmaz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün istihbarat kaynakları tarafından doğrulandığını söyledi. Fidan ayrıca, 'Gülen'in ölümü bizde rehavet yaratmaz. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek' ifadelerini kullandı.