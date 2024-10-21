Hakan Fidan'dan Fethullah Gülen'le İlgili Açıklama: "Bizde Rehavet Yaratmaz"
Hakan Fidan'dan Fethullah Gülen'le İlgili Açıklama: "Bizde Rehavet Yaratmaz"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün istihbarat kaynakları tarafından doğrulandığını söyledi. Fidan ayrıca, 'Gülen'in ölümü bizde rehavet yaratmaz. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek' ifadelerini kullandı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü ile ilgili açıklama yaptı.
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Fidan, "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımızda doğruluyor. Karanlık örgütün lideri ölmüştür. Bu ölüm haberi bizi hiçbir zaman için bir rehavete, gevşemeye götürmeyecektir" dedi.
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in dün gece saatlerinde öldüğü bildirilmiş, terör örgütene yakın kaynaklar tarafından haber doğrulanmıştı.
83 yaşındaki Gülen'in böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra demans hastası olduğu biliniyordu.
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