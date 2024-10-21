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TRT'nin Fethullah Gülen Haberi Gündem Oldu: "Vatan Haini, Din Düşmanı Öldü, Hakkımız Haram Olsun"

TRT'nin Fethullah Gülen Haberi Gündem Oldu: "Vatan Haini, Din Düşmanı Öldü, Hakkımız Haram Olsun"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.10.2024 - 11:11

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü TRT Haber spikeri tarafından, 'Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun' sözleriyle verildi.

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in dün gece saatlerinde öldüğü bildirildi. Gülen'in ölümü terör örgütene yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. Gülen'in böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra demans hastası olduğu biliniyordu.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in dün gece saatlerinde öldüğü bildirildi. Gülen'in ölümü terör örgütene yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. Gülen'in böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra demans hastası olduğu biliniyordu.

Devlet televizyonu TRT, Fethullah Gülen'in ölüm haberini saat 9:26 itibarıyla izleyicilere son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

Devlet televizyonu TRT, Fethullah Gülen'in ölüm haberini saat 9:26 itibarıyla izleyicilere son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

TRT Haber ekranlarından Fetullah Gülen'in ölümü, "Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun" sözleriyle verildi.

TRT Haber ekranlarından Fetullah Gülen'in ölümü, "Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun" sözleriyle verildi.

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