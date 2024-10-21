TRT'nin Fethullah Gülen Haberi Gündem Oldu: "Vatan Haini, Din Düşmanı Öldü, Hakkımız Haram Olsun"

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü TRT Haber spikeri tarafından, 'Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun' sözleriyle verildi.