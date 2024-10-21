TRT'nin Fethullah Gülen Haberi Gündem Oldu: "Vatan Haini, Din Düşmanı Öldü, Hakkımız Haram Olsun"
TRT'nin Fethullah Gülen Haberi Gündem Oldu: "Vatan Haini, Din Düşmanı Öldü, Hakkımız Haram Olsun"
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü TRT Haber spikeri tarafından, 'Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun' sözleriyle verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in dün gece saatlerinde öldüğü bildirildi. Gülen'in ölümü terör örgütene yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. Gülen'in böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra demans hastası olduğu biliniyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devlet televizyonu TRT, Fethullah Gülen'in ölüm haberini saat 9:26 itibarıyla izleyicilere son dakika gelişmesi olarak duyurdu.
TRT Haber ekranlarından Fetullah Gülen'in ölümü, "Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun" sözleriyle verildi.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın