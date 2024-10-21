Gazeteci Nevşin Mengü, Fethullah Gülen'in Ölümü Sonrası Paylaştı: "Manyağın Teki"
Gazeteci Nevşin Mengü, Fethullah Gülen'in Ölümü Sonrası Paylaştı: "Manyağın Teki"
Fethullah Gülen'in ölümü sonrası dikkat çeken bir yorum da gazeteci Nevşin Mengü'den geldi. Mengü sosyal medya hesabından Gülen için, 'Manyağın teki olmasına rağmen, uzun yıllar bilge muamelesi yapıldı. Siyasetçiler bürokratlar falan ziyaretine gitti' yorumunu yaptı.
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15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini organize eden 83 yaşındaki FETÖ lideri Fethullah Gülen, 1999'dan beri yaşadığı ABD'de öldü. Gülen'in ölümü terör örgütene yakın kaynaklar tarafından teyit edildi.
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Gülen'in böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra demans hastası olduğu biliniyordu.
Gülen'in ölümü sonrası dikkat çeken bir yorum da gazeteci Nevşin Mengü'den geldi. Mengü sosyal medya hesabından Gülen için, "Manyağın teki olmasına rağmen, uzun yıllar bilge muamelesi yapıldı. Siyasetçiler bürokratlar falan ziyaretine gitti" yorumunu yaptı ve şöyle devam etti: 👇
"Kitapları ve konuşmaları genellikle saçma sapandı. Muhtemelen akli melekeleri de tam yerinde değildi, kim bilir nasıl bir kişilik bozukluğu vardı. Uzaktan kumadayla orduyu yıpratmasının, üniversiteleri boşaltmasının, kurumları ele geçirmesinin önü açıldı. Binlerde insanın hayatını kararttı."
Nevşin Mengü'nün Fethullah Gülen paylaşımı 👇
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