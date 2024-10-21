Gazeteci Nevşin Mengü, Fethullah Gülen'in Ölümü Sonrası Paylaştı: "Manyağın Teki"

Fethullah Gülen'in ölümü sonrası dikkat çeken bir yorum da gazeteci Nevşin Mengü'den geldi. Mengü sosyal medya hesabından Gülen için, 'Manyağın teki olmasına rağmen, uzun yıllar bilge muamelesi yapıldı. Siyasetçiler bürokratlar falan ziyaretine gitti' yorumunu yaptı.