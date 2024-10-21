Babası Ergenekon Kumpası Mağduru Olan Oğuzhan Uğur'dan Fethullah Gülen Paylaşımı
Babası Ergenekon Kumpası Mağduru Olan Oğuzhan Uğur'dan Fethullah Gülen Paylaşımı
Fethullah Gülen'in ölüm haberi ülkemizde gündemin birinci maddesi. Eskiden olan olumlu düşüncelerini değiştirip lanet okuyanlar, çok daha önceleri lanet okuyanlar derken sosyal medyada bir paylaşım yarışı da var. Ancak en önemli paylaşımlardan biri Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur'un oğlu olan Oğuzhan Uğur'dan geldi.
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Emekli albay Hasan Atilla Uğur Ergenekon Soruşturması kapsamında toplam 29 yıl 3 ay hapis cezasında çarptırılmıştı.
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5 yıl 9 ay tutuklu kalan Uğur 2014 yılında tahliye oldu ve beraat etti.
Fethullah Gülen'in ölüm tarihinin Ergenekon Soruşturmalarının ilk duruşma günü olan 20 Ekim'e denk gelmesi üzerine Oğuzhan Uğur da bir paylaşımda bulundu.
İyi hatırlıyorum o günü. Ben de mahkemedeydim.
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