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Babası Ergenekon Kumpası Mağduru Olan Oğuzhan Uğur'dan Fethullah Gülen Paylaşımı

Babası Ergenekon Kumpası Mağduru Olan Oğuzhan Uğur'dan Fethullah Gülen Paylaşımı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.10.2024 - 14:46

Fethullah Gülen'in ölüm haberi ülkemizde gündemin birinci maddesi. Eskiden olan olumlu düşüncelerini değiştirip lanet okuyanlar, çok daha önceleri lanet okuyanlar derken sosyal medyada bir paylaşım yarışı da var. Ancak en önemli paylaşımlardan biri Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur'un oğlu olan Oğuzhan Uğur'dan geldi.

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Emekli albay Hasan Atilla Uğur Ergenekon Soruşturması kapsamında toplam 29 yıl 3 ay hapis cezasında çarptırılmıştı.

Emekli albay Hasan Atilla Uğur Ergenekon Soruşturması kapsamında toplam 29 yıl 3 ay hapis cezasında çarptırılmıştı.

5 yıl 9 ay tutuklu kalan Uğur 2014 yılında tahliye oldu ve beraat etti.

5 yıl 9 ay tutuklu kalan Uğur 2014 yılında tahliye oldu ve beraat etti.

Fethullah Gülen'in ölüm tarihinin Ergenekon Soruşturmalarının ilk duruşma günü olan 20 Ekim'e denk gelmesi üzerine Oğuzhan Uğur da bir paylaşımda bulundu.

Fethullah Gülen'in ölüm tarihinin Ergenekon Soruşturmalarının ilk duruşma günü olan 20 Ekim'e denk gelmesi üzerine Oğuzhan Uğur da bir paylaşımda bulundu.

İyi hatırlıyorum o günü. Ben de mahkemedeydim.

İyi hatırlıyorum o günü. Ben de mahkemedeydim.

Bir avuç insan vardı yanımızda. Gerçekten bir avuç… Asla unutmam. Şimdi ‘ateşi bol olsun’ diyen gazeteciler evlerindeydi. Ergenekon kumpasını zafer olarak adlandırıyor, kutluyorlardı. Toplumun da pek azı umursuyordu bu durumu, birbirimizi kandırmayalım. Şimdi çığ gibi lanet yağıyor ölüsüne. O gün değil, şimdi. Sevineyim mi? Fayda eder mi? Arkadaşlarım telefonda konuşmaya bile korkuyordu benimle. Sosyal mecralarda Hocaya laf etme Allahsız yazıyorlardı bana. Darbeci diyorlardı. ‘Geberdi’ yazmış TRT. Oysa ben TRT'nin yasaklılar listesine ilk kez Fetullah’a fetö dediğim için girmiştim. (Halen yasaklıyım ) Ne yapayım şimdi? Ben de zamanında fetönün elini ayağını öpenlerle bir olup en sert beddua yarışına mı gireyim? Girmem hocam. Ben hiç sevinmedim. En fazla ‘alacağım vardı bu heriften! Ahirete kaldı!’ diyebilirim.

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