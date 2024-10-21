Görüş Bildir
Haberler
Gündem
TRT, Fethullah Gülen'in Ölüm Haberinde Darbe Gecesine Gönderme Yaptı: Aynı Kıyafetle Sundular!

TRT, Fethullah Gülen'in Ölüm Haberinde Darbe Gecesine Gönderme Yaptı: Aynı Kıyafetle Sundular!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.10.2024 - 14:23

TRT Haber'de program sunucusu Oya Eren Özkan, Fethullah Gülen'in ölüm haberini, 15 Temmuz gecesi zorla darbe bildirisini okuyan Tijen Karaş’ın o gece giydiği kıyafet ile duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında, FETÖ'cü subayların bastığı devlet televizyonu TRT'de darbe bildirisi okunmuştu.

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında, FETÖ'cü subayların bastığı devlet televizyonu TRT'de darbe bildirisi okunmuştu.

FETÖ'cü subaylar o gece darbe bildirisini okutmak istedikleri spiker Tijen Karaş'ı zorla stüdyoya indirdi ve metni okuttu.

FETÖ'cü subaylar o gece darbe bildirisini okutmak istedikleri spiker Tijen Karaş'ı zorla stüdyoya indirdi ve metni okuttu.

TRT yıllar sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü gün oldukça dikkat çeken bir karşılıkla ölüm haberini verdi.

TRT yıllar sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü gün oldukça dikkat çeken bir karşılıkla ölüm haberini verdi.

TRT Haber'de program sunucusu Oya Eren Özkan, Fethullah Gülen'in ölüm haberini, 15 Temmuz gecesi zorla darbe bildirisini okuyan Tijen Karaş’ın o gece giydiği kıyafet ile duyurdu.

TRT Haber'de program sunucusu Oya Eren Özkan, Fethullah Gülen'in ölüm haberini, 15 Temmuz gecesi zorla darbe bildirisini okuyan Tijen Karaş’ın o gece giydiği kıyafet ile duyurdu.

Oya Eren Özkan, 09.26'da son dakika olarak verdiği ölüm haberinde, "Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun" ifadelerini kullandı.

Oya Eren Özkan, 09.26'da son dakika olarak verdiği ölüm haberinde, "Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun" ifadelerini kullandı.

Detaylar ve video da bu haberimizde 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
38
18
6
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın