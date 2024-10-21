TRT, Fethullah Gülen'in Ölüm Haberinde Darbe Gecesine Gönderme Yaptı: Aynı Kıyafetle Sundular!
TRT, Fethullah Gülen'in Ölüm Haberinde Darbe Gecesine Gönderme Yaptı: Aynı Kıyafetle Sundular!
TRT Haber'de program sunucusu Oya Eren Özkan, Fethullah Gülen'in ölüm haberini, 15 Temmuz gecesi zorla darbe bildirisini okuyan Tijen Karaş’ın o gece giydiği kıyafet ile duyurdu.
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15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında, FETÖ'cü subayların bastığı devlet televizyonu TRT'de darbe bildirisi okunmuştu.
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FETÖ'cü subaylar o gece darbe bildirisini okutmak istedikleri spiker Tijen Karaş'ı zorla stüdyoya indirdi ve metni okuttu.
TRT yıllar sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü gün oldukça dikkat çeken bir karşılıkla ölüm haberini verdi.
TRT Haber'de program sunucusu Oya Eren Özkan, Fethullah Gülen'in ölüm haberini, 15 Temmuz gecesi zorla darbe bildirisini okuyan Tijen Karaş’ın o gece giydiği kıyafet ile duyurdu.
Oya Eren Özkan, 09.26'da son dakika olarak verdiği ölüm haberinde, "Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun" ifadelerini kullandı.
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