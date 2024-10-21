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Zabıta "Esmaül Hüsna'yı Say" Dedi, Seyyar Satıcı 4 Büyük Meleği Sayınca Gözaltına Alındı

Zabıta "Esmaül Hüsna'yı Say" Dedi, Seyyar Satıcı 4 Büyük Meleği Sayınca Gözaltına Alındı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 18:46

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Düzce’de zabıta ekipleri, seyyar olarak dini kitaplar satan İ.Ç. isimli şahsı durdurdu. Daha önce de işlem yapılan İ.Ç.’nin, yasaklara rağmen kitap satışına devam ettiğini gören Zabıta Ekipleri, seyyar satıcının kitaplarına el koydu. Satıcı, zabıta ekipleriyle tartışarak kitapları satmadığını, yalnızca okuduğunu öne sürdü.

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Zabıta ekipleri, satıcının “Madem satmıyorsun ve Esmaül Hüsna kitapları satıyorsun, Allah’ın 99 isminden 10 tanesini say, serbest bırakalım” şeklindeki önerisi üzerine, seyyar satıcının saymaya başladığı duyuldu.

Zabıta ekipleri, satıcının “Madem satmıyorsun ve Esmaül Hüsna kitapları satıyorsun, Allah’ın 99 isminden 10 tanesini say, serbest bırakalım” şeklindeki önerisi üzerine, seyyar satıcının saymaya başladığı duyuldu.

Seyyar satıcı, Allah ile başlayarak Cebrail ve Mikail gibi isimler saydı. Ancak, zabıta ekipleri, İ.Ç.’ye 4 büyük meleği saydığı gerekçesiyle uyarıda bulundu.

Seyyar satıcı, Allah ile başlayarak Cebrail ve Mikail gibi isimler saydı. Ancak, zabıta ekipleri, İ.Ç.’ye 4 büyük meleği saydığı gerekçesiyle uyarıda bulundu.

Olay yerine gelen polis, İ.Ç.’yi merkeze götürmek istediğinde, satıcı gazetecilere el hareketi yaparak tepki gösterdi.

Olay yerine gelen polis, İ.Ç.’yi merkeze götürmek istediğinde, satıcı gazetecilere el hareketi yaparak tepki gösterdi.

İşte o anlar👇📽️

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