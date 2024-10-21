Zabıta "Esmaül Hüsna'yı Say" Dedi, Seyyar Satıcı 4 Büyük Meleği Sayınca Gözaltına Alındı

Düzce’de zabıta ekipleri, seyyar olarak dini kitaplar satan İ.Ç. isimli şahsı durdurdu. Daha önce de işlem yapılan İ.Ç.’nin, yasaklara rağmen kitap satışına devam ettiğini gören Zabıta Ekipleri, seyyar satıcının kitaplarına el koydu. Satıcı, zabıta ekipleriyle tartışarak kitapları satmadığını, yalnızca okuduğunu öne sürdü.