Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Gündemden Düşmeyen Mustafa Sarıgül: "Türk Siyasetine Sosyal Medyada Yön Verdim"

Küfürbaz Profesör, Muhabire Ağza Alınmayacak Küfürler Savurdu: "Sen O Haberi Al G...S... Güzel Kardeşim"

Abiyle Büyümek Böyle Bir Şey mi? Genç Kızın Esprili Paylaşımı Sosyal Medyada Viral Oldu