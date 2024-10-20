Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Gündemden Düşmeyen Mustafa Sarıgül: "Türk Siyasetine Sosyal Medyada Yön Verdim"

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mustafa Sarıgül, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Programda sosyal medya platformlarını nasıl kullandığını anlatan Sarıgül, siyaset ve dijital dünyayı bir araya getiren deneyimlerini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Armağan Çağlayan'a konuk olan Sarılgül, programdan bir kesiti X hesabında paylaşarak, “Türk siyasetine sosyal medyada yön verdim. Nasıl kullanılır öğrettim.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaştığı videoda ise Twitter, Instagram ve TikTok kullanıcılarının özelliklerini ve bu platformların birbirinden farklarını esprili bir dille anlattı.
Video için👇📽️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın