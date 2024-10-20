30 Yıl Önce Yaşadığı Zorluğu Anlatan Nusret Amca'nın Duygulandıran Hikayesi

30 yıl önce ürettikleri balın analize alındıktan sonra bozuk çıktığını öğrenen Nusret Amca, sosyal medyada paylaşılan bir videoda yaşadığı duygusal zorlukları anlattı. “Dostların yüzüne nasıl bakarız?” diyerek içini döken Nusret Amca, bu süreçte aylarca uyuyamadığını ifade etti.
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Mahkemeye gidip ballarında herhangi bir hile ve hurda olmadığını kanıtlamak için verdikleri mücadeleyi de detaylandıran Nusret amca, Ankara’ya tahlil için giden ballarının sonuçlarını beklerken yaşadığı korkuyu, "Yine bozuk çıkarsa dostlarımın, ailemin yüzüne nasıl bakarım?" sözleriyle gözleri dolarak dile getirdi.
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Nusret Amca'nın yaşadığı zorluklar ve sonunda mutlu sona ulaştıkları hikayesi, izleyenleri duygulandırdı.
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