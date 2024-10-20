30 Yıl Önce Yaşadığı Zorluğu Anlatan Nusret Amca'nın Duygulandıran Hikayesi

30 yıl önce ürettikleri balın analize alındıktan sonra bozuk çıktığını öğrenen Nusret Amca, sosyal medyada paylaşılan bir videoda yaşadığı duygusal zorlukları anlattı. “Dostların yüzüne nasıl bakarız?” diyerek içini döken Nusret Amca, bu süreçte aylarca uyuyamadığını ifade etti.