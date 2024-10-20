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Fenomen Avukat Erkan Yalçın’dan Evlenemeyen Takipçilerine Moral: “Evlilik Bir Başarı Değildir”

Fenomen Avukat Erkan Yalçın’dan Evlenemeyen Takipçilerine Moral: “Evlilik Bir Başarı Değildir”

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 19:28

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Kendi özgü konuşma tarzı ve ilginç hareketleriyle sosyal medyada fenomen olan avukat Erkan Yalçın, bu kez evlenmediği için üzülenler için cesaret verici bir video yayınladı.

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Erkan Yalçın, Instagram hesabından paylaştığı videoda, 30 yaşına kadar evlenmediği için kaygı duyan takipçilerine seslenerek, “Evlenmedim diye üzülmeyin; çünkü ilk boşanma davanızı atlatmış oluyorsunuz. Mutlu olmaya bakın,” ifadelerini kullandı.

Erkan Yalçın, Instagram hesabından paylaştığı videoda, 30 yaşına kadar evlenmediği için kaygı duyan takipçilerine seslenerek, “Evlenmedim diye üzülmeyin; çünkü ilk boşanma davanızı atlatmış oluyorsunuz. Mutlu olmaya bakın,” ifadelerini kullandı.

“Evlilik bir Başarı değildir” diyen Yalçın’ın bu samimi ve cesaretlendirici paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

“Evlilik bir Başarı değildir” diyen Yalçın’ın bu samimi ve cesaretlendirici paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Videonun tamamı için👇📽️

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Cindirella Man

Evlenip boşandıgımıza degil kafamıza göre birini bulamadığımıza üzülüyoruz muhtemelen o arkadaşlarda o duygular içindedir be hocam