Fenomen Avukat Erkan Yalçın’dan Evlenemeyen Takipçilerine Moral: “Evlilik Bir Başarı Değildir”

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Erkan Yalçın, Instagram hesabından paylaştığı videoda, 30 yaşına kadar evlenmediği için kaygı duyan takipçilerine seslenerek, “Evlenmedim diye üzülmeyin; çünkü ilk boşanma davanızı atlatmış oluyorsunuz. Mutlu olmaya bakın,” ifadelerini kullandı.
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“Evlilik bir Başarı değildir” diyen Yalçın’ın bu samimi ve cesaretlendirici paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
Videonun tamamı için👇📽️
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Evlenip boşandıgımıza degil kafamıza göre birini bulamadığımıza üzülüyoruz muhtemelen o arkadaşlarda o duygular içindedir be hocam