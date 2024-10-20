Aşkın ve Cesaretin 450 Yıllık Geleneği: "Benim İçin Mostar Köprüsü'nden Atlar mıydın?"

Dünyada ve Türkiye’de 10 Bin Para Birimiyle Hangi Arabalar Alınabilir?

"Cin Çıkarma Seansı" Yaptığını İddia Eden Bir Kişi Seanslarından Birinin Görüntülerini Paylaştı

Bir Vatandaş Her İlimizde Farklı Bir Ulaşım Kartı Kullanılmasına Dikkat Çekti: "81 İli Tamamlamak Dileğiyle"

Doğum Gününde Ettikleri Kavga ile Sosyal Medyada Viral Olan Kardeşler 4 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Metin Akpınar Peş Peşe Yaşanan Olayların Ardından Gündeme Gelen İdam Cezası Hakkında Konuştu

Çocuklarını Disneyland'e Götüren Bir Anne Suça Bulaşınca Minik Kızların Günü Kabusa Döndü

İstanbul Eyüpsultan'da 7 Bin TL Kira İstenen Dairenin İçi Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu