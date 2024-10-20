Aşkın ve Cesaretin 450 Yıllık Geleneği: "Benim İçin Mostar Köprüsü'nden Atlar mıydın?"

@zeyakdenizz isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video, Bosna-Hersek’in ünlü Mostar Köprüsü’nün hikayesiyle sosyal medyada ilgi gördü.
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Anlatılana göre, Bosna-Hersek’teki bu 24 metrelik köprüden atlamak, 450 yıldır genç erkeklerin aşklarını ve cesaretlerini kanıtlamak için yapılan bir gelenek.
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Sosyal medya kullanıcısı, günümüzde ise işlerin biraz değiştiğini söyledi: "Bu gelenek yıllardır sürse de bugün atlayanlar bunu para için yapıyor. Köprüden geçenlerden bahşiş alıyorlar. Aşk bitmiş para kalmış…"
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