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Aşkın ve Cesaretin 450 Yıllık Geleneği: "Benim İçin Mostar Köprüsü'nden Atlar mıydın?"

Aşkın ve Cesaretin 450 Yıllık Geleneği: "Benim İçin Mostar Köprüsü'nden Atlar mıydın?"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 17:34

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@zeyakdenizz isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video, Bosna-Hersek’in ünlü Mostar Köprüsü’nün hikayesiyle sosyal medyada ilgi gördü.

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Anlatılana göre, Bosna-Hersek’teki bu 24 metrelik köprüden atlamak, 450 yıldır genç erkeklerin aşklarını ve cesaretlerini kanıtlamak için yapılan bir gelenek.

Anlatılana göre, Bosna-Hersek’teki bu 24 metrelik köprüden atlamak, 450 yıldır genç erkeklerin aşklarını ve cesaretlerini kanıtlamak için yapılan bir gelenek.

Aşık gençler, sevdikleri kız ve ailesini köprüye davet ederek, Neretva Nehri'ne atlayıp duygularını göstermenin cesur bir yolunu seçiyordu.

Sosyal medya kullanıcısı, günümüzde ise işlerin biraz değiştiğini söyledi: "Bu gelenek yıllardır sürse de bugün atlayanlar bunu para için yapıyor. Köprüden geçenlerden bahşiş alıyorlar. Aşk bitmiş para kalmış…"

Sosyal medya kullanıcısı, günümüzde ise işlerin biraz değiştiğini söyledi: "Bu gelenek yıllardır sürse de bugün atlayanlar bunu para için yapıyor. Köprüden geçenlerden bahşiş alıyorlar. Aşk bitmiş para kalmış…"

Videonun tamamı için👇📽️

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