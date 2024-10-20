Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir TikTok Kullanıcısının 'Hangi Erkekten Olmaz' Videosu Viral Oldu: "10 Saniyeden Fazla Aynaya Bakan Erkek"

Bir TikTok Kullanıcısının 'Hangi Erkekten Olmaz' Videosu Viral Oldu: "10 Saniyeden Fazla Aynaya Bakan Erkek"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 16:46

İçerik Devam Ediyor

TikTok'ta @buse_yksl ve arkadaşlarının çektiği 'hangi erkekten olmaz' videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

45 saniye süren bu eğlenceli içerikte, "kız kankası olan erkek", "10 saniyeden fazla aynaya bakan erkek", "anneci erkek" ve "trip atan erkek" gibi ifadelerle, hangi erkeklerden ilişki çıkmayacağını sıralayan grup, hemcinslerine adeta rehberlik etti.

45 saniye süren bu eğlenceli içerikte, "kız kankası olan erkek", "10 saniyeden fazla aynaya bakan erkek", "anneci erkek" ve "trip atan erkek" gibi ifadelerle, hangi erkeklerden ilişki çıkmayacağını sıralayan grup, hemcinslerine adeta rehberlik etti.

Video, binlerce beğeni ve yoruma ulaşırken "Tüm bunları eleyince geriye ne kaldı abla?" gibi esprili tepkiler de eksik olmadı tabii.

Video, binlerce beğeni ve yoruma ulaşırken "Tüm bunları eleyince geriye ne kaldı abla?" gibi esprili tepkiler de eksik olmadı tabii.

Videonun tamamı için👇📽️

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklere de bakabilirsiniz

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın