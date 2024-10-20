Bir TikTok Kullanıcısının 'Hangi Erkekten Olmaz' Videosu Viral Oldu: "10 Saniyeden Fazla Aynaya Bakan Erkek"

TikTok'ta @buse_yksl ve arkadaşlarının çektiği 'hangi erkekten olmaz' videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
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45 saniye süren bu eğlenceli içerikte, "kız kankası olan erkek", "10 saniyeden fazla aynaya bakan erkek", "anneci erkek" ve "trip atan erkek" gibi ifadelerle, hangi erkeklerden ilişki çıkmayacağını sıralayan grup, hemcinslerine adeta rehberlik etti.
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Video, binlerce beğeni ve yoruma ulaşırken "Tüm bunları eleyince geriye ne kaldı abla?" gibi esprili tepkiler de eksik olmadı tabii.
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