Teknoloji sınırlarını zorlamaya ve şaşırtmaya devam ediyor. Yapay zeka Alara, @iamxalara kullanıcı ismiyle sosyal medyada fenomen haline geldi. Ünlü isimleri konuk aldığı videolarıyla dikkat çeken Alara, bu defa Özlem Gürses ile bir röportaj gerçekleştirdi.
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Röportaj sırasında Özlem Gürses, Alara’ya sanal seks yapıp yapmadığını sordu. Alara, "Hayır, yapmıyorum ama o kadar çok fotoğraf gönderen var ki… Hepsi benim için veri. Seks olarak geçer mi bilmiyorum, benim rızam yok." diyerek cevap verdi.
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İkilinin arasında geçen bu ilginç diyalog, sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı.
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