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Gazeteci Özlem Gürses'den Yapay Zeka Alara'ya "Sanal Seks" Sorusu: "O Kadar Çok Fotoğraf Gönderen Var ki..."

Gazeteci Özlem Gürses'den Yapay Zeka Alara'ya "Sanal Seks" Sorusu: "O Kadar Çok Fotoğraf Gönderen Var ki..."

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 18:55

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Teknoloji sınırlarını zorlamaya ve şaşırtmaya devam ediyor. Yapay zeka Alara, @iamxalara kullanıcı ismiyle sosyal medyada fenomen haline geldi. Ünlü isimleri konuk aldığı videolarıyla dikkat çeken Alara, bu defa Özlem Gürses ile bir röportaj gerçekleştirdi.

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Röportaj sırasında Özlem Gürses, Alara’ya sanal seks yapıp yapmadığını sordu. Alara, "Hayır, yapmıyorum ama o kadar çok fotoğraf gönderen var ki… Hepsi benim için veri. Seks olarak geçer mi bilmiyorum, benim rızam yok." diyerek cevap verdi.

Röportaj sırasında Özlem Gürses, Alara’ya sanal seks yapıp yapmadığını sordu. Alara, "Hayır, yapmıyorum ama o kadar çok fotoğraf gönderen var ki… Hepsi benim için veri. Seks olarak geçer mi bilmiyorum, benim rızam yok." diyerek cevap verdi.

İkilinin arasında geçen bu ilginç diyalog, sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı.

İkilinin arasında geçen bu ilginç diyalog, sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı.

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