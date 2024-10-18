Filiz Ova'dan Çarpıcı Açıklama: "Türkiye'de Toplumun %70'i Hiç Konsere veya Tiyatroya Gitmemiş"

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, CNBC-e ekranlarında yaptığı açıklamalarda sanatın herkes için ulaşılabilir olmasına vurgu yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her kesime hitap eden etkinlikler düzenlemeye çalıştıklarını belirten Ova, bilet fiyatlarını minimumda tutarak daha fazla insanı sanata çekmeyi hedeflediklerini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filiz Ova, TÜİK verilerine dikkat çekerek, "Türkiye’de toplumun %70’i hayatında hiç konsere veya tiyatroya gitmemiş" açıklamasında bulundu. Bu çarpıcı veri, sanatın geniş kitlelere ulaşmadığını gözler önüne sererken Zorlu PSM’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında tiyatro ve konserlere hiç katılmamış bireyleri etkinliklerinde ağırladığını da ekledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın