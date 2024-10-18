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Filiz Ova'dan Çarpıcı Açıklama: "Türkiye'de Toplumun %70'i Hiç Konsere veya Tiyatroya Gitmemiş"

Filiz Ova'dan Çarpıcı Açıklama: "Türkiye'de Toplumun %70'i Hiç Konsere veya Tiyatroya Gitmemiş"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 17:18

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Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, CNBC-e ekranlarında yaptığı açıklamalarda sanatın herkes için ulaşılabilir olmasına vurgu yaptı.

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Her kesime hitap eden etkinlikler düzenlemeye çalıştıklarını belirten Ova, bilet fiyatlarını minimumda tutarak daha fazla insanı sanata çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Her kesime hitap eden etkinlikler düzenlemeye çalıştıklarını belirten Ova, bilet fiyatlarını minimumda tutarak daha fazla insanı sanata çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Filiz Ova, TÜİK verilerine dikkat çekerek, "Türkiye’de toplumun %70’i hayatında hiç konsere veya tiyatroya gitmemiş" açıklamasında bulundu. Bu çarpıcı veri, sanatın geniş kitlelere ulaşmadığını gözler önüne sererken Zorlu PSM’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında tiyatro ve konserlere hiç katılmamış bireyleri etkinliklerinde ağırladığını da ekledi.

Filiz Ova, TÜİK verilerine dikkat çekerek, "Türkiye’de toplumun %70’i hayatında hiç konsere veya tiyatroya gitmemiş" açıklamasında bulundu. Bu çarpıcı veri, sanatın geniş kitlelere ulaşmadığını gözler önüne sererken Zorlu PSM’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında tiyatro ve konserlere hiç katılmamış bireyleri etkinliklerinde ağırladığını da ekledi.

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