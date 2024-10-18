Alman Erkeklerle Arkadaşlık Kurmaya Çalışan Genç Kız: 'Romantik İlişki Yoksa Arkadaş Olmuyorlar'

Almanya'da yaşayan bir vatandaş, sosyal medyada Alman erkeklerin kadınlarla arkadaşlık kurmaktan kaçındığını belirterek yaşadığı deneyimleri paylaştı.
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Genç kız, romantik bir ilişki olmadığı sürece Alman erkeklerinin arkadaşlık tekliflerine sıcak bakmadığını söyledi.
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Bu duruma şaşırdığını dile getiren genç kız, erkeklerle arkadaşlık kurma girişimlerinde “Benim neden bir kadın arkadaşa ihtiyacım olsun ki?” cevabını aldığını aktardı. Türk kültüründe kadın-erkek arkadaşlıklarının daha yaygın olduğunu ifade eden genç kızın paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.
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