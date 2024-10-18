Görüş Bildir
Haberler
Video
Alman Erkeklerle Arkadaşlık Kurmaya Çalışan Genç Kız: 'Romantik İlişki Yoksa Arkadaş Olmuyorlar'

Alman Erkeklerle Arkadaşlık Kurmaya Çalışan Genç Kız: 'Romantik İlişki Yoksa Arkadaş Olmuyorlar'

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 14:24

İçerik Devam Ediyor

Almanya'da yaşayan bir vatandaş, sosyal medyada Alman erkeklerin kadınlarla arkadaşlık kurmaktan kaçındığını belirterek yaşadığı deneyimleri paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Genç kız, romantik bir ilişki olmadığı sürece Alman erkeklerinin arkadaşlık tekliflerine sıcak bakmadığını söyledi.

Genç kız, romantik bir ilişki olmadığı sürece Alman erkeklerinin arkadaşlık tekliflerine sıcak bakmadığını söyledi.

Bu duruma şaşırdığını dile getiren genç kız, erkeklerle arkadaşlık kurma girişimlerinde “Benim neden bir kadın arkadaşa ihtiyacım olsun ki?” cevabını aldığını aktardı. Türk kültüründe kadın-erkek arkadaşlıklarının daha yaygın olduğunu ifade eden genç kızın paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Bu duruma şaşırdığını dile getiren genç kız, erkeklerle arkadaşlık kurma girişimlerinde “Benim neden bir kadın arkadaşa ihtiyacım olsun ki?” cevabını aldığını aktardı. Türk kültüründe kadın-erkek arkadaşlıklarının daha yaygın olduğunu ifade eden genç kızın paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Videonun tamamı için👇📽️

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın