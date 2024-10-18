Ehliyetini Yeni Alan Gencin İlk Polis Çevirmesi Yüzlerde Gülümseme Bıraktı

Trafiğe yeni çıkan bir genç, ilk polis çevirmesi deneyimini sosyal medyada paylaştı. Polis ile arasında geçen samimi diyalog ve acemiliği izleyenleri gülümsetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alkolmetre cihazını tanımayan genç, ne yapacağını bilemeyince ortaya eğlenceli anlar çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polis, acemi sürücünün şaşkınlığına gülümseyerek karşılık verirken, bu anlar aracın yan koltuğunda oturan arkadaşının kamerasına yansıdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın