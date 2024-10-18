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Ehliyetini Yeni Alan Gencin İlk Polis Çevirmesi Yüzlerde Gülümseme Bıraktı

Ehliyetini Yeni Alan Gencin İlk Polis Çevirmesi Yüzlerde Gülümseme Bıraktı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 16:35

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Trafiğe yeni çıkan bir genç, ilk polis çevirmesi deneyimini sosyal medyada paylaştı. Polis ile arasında geçen samimi diyalog ve acemiliği izleyenleri gülümsetti.

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Alkolmetre cihazını tanımayan genç, ne yapacağını bilemeyince ortaya eğlenceli anlar çıktı.

Alkolmetre cihazını tanımayan genç, ne yapacağını bilemeyince ortaya eğlenceli anlar çıktı.

Polis, acemi sürücünün şaşkınlığına gülümseyerek karşılık verirken, bu anlar aracın yan koltuğunda oturan arkadaşının kamerasına yansıdı.

Polis, acemi sürücünün şaşkınlığına gülümseyerek karşılık verirken, bu anlar aracın yan koltuğunda oturan arkadaşının kamerasına yansıdı.

İşte o anlar👇📽️

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