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Bakan Vedat Işıkhan: "Emeklilerimizin Çoğu 12.500 TL Almıyor, 80 Bin TL'ye Kadar Maaş Alanlar da Var"

Bakan Vedat Işıkhan: "Emeklilerimizin Çoğu 12.500 TL Almıyor, 80 Bin TL'ye Kadar Maaş Alanlar da Var"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 18:11 Son Güncelleme: 21.10.2024 - 18:25

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Emekli maaşlarının düşük olması birçok vatandaşı zorlamaya devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'na konuk oldu. Programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Işıkhan, en düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye sabitlendiğini belirtirken, bu durumun yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Işıkhan, en düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye sabitlendiğini belirtirken, bu durumun yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Işıkhan, “Zannediliyor ki emeklilerimizin çoğu 12 bin 500 TL alıyor. Hayır, yanlış. 50 bin, 60 bin, 70 bin, 80 bin TL alan vatandaşlarımız da söz konusu.” şeklindeki açıklamalarıyla gündeme geldi.

Işıkhan, “Zannediliyor ki emeklilerimizin çoğu 12 bin 500 TL alıyor. Hayır, yanlış. 50 bin, 60 bin, 70 bin, 80 bin TL alan vatandaşlarımız da söz konusu.” şeklindeki açıklamalarıyla gündeme geldi.

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