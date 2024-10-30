Paniğe Kapıldı: İngiliz Turist, Nemrut'ta Ayıların Saldırısına Uğradı
Paniğe Kapıldı: İngiliz Turist, Nemrut'ta Ayıların Saldırısına Uğradı
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kenarında kamp yapan İngiliz turist korku dolu anlar yaşadı. Ayıların saldırısına uğrayan İngiliz turist, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
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Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' bulunan ve elle beslenen ayıları ile de sıkça gündeme gelen Nemrut Krater Gölü'nde feci bir olay yaşandı.
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Motosikletiyle geldiği 2 bin 250 rakımlı krater gölü yakınlarında kamp kuran İngiliz turistin başına gelmeyen kalmadı. Christopher Lomas Adams, ayıların saldırısına uğradı.
Ayıların çadırına saldırıp, zarar vermesi ile paniğe kapılan Adams, 112 Acil Çağrı Merkezi arayarak yardım istedi. Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gerekli kontrolleri yaparken, yara almadan kurtulan Adams motosikletiyle bölgeden uzaklaştı.
İşte o anlar:
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