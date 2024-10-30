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TMSF Açıkladı: Hazine'ye Ait 3 Şirket Satılacak

TMSF Açıkladı: Hazine'ye Ait 3 Şirket Satılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Elektrik Resmi Gazete
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.10.2024 - 09:45

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'nin ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Hazine'ye ait üç şirket satışa çıktı.

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TMSF Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satacak.

TMSF Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satacak.

İhalede muhammen bedel 3,15 milyar TL, ihaleye katılım teminatı 160 milyon TL olarak belirlendi. İhale için veri inceleme tarihi 4-29 Kasım 2024, son teklif verme tarihi 2 Aralık 2024 olacak. İhale 3 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

İhalede muhammen bedel 3,15 milyar TL, ihaleye katılım teminatı 160 milyon TL olarak belirlendi. İhale için veri inceleme tarihi 4-29 Kasım 2024, son teklif verme tarihi 2 Aralık 2024 olacak. İhale 3 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

TMSF, iki elektrik şirketinin satışı için de harekete geçti. Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi payları, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satılacak.

TMSF, iki elektrik şirketinin satışı için de harekete geçti. Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi payları, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satılacak.

İhalede muhammen bedel 2,1 milyar TL, ihaleye katılım teminatı 105 milyon TL olacak. İhale için veri inceleme tarihi 4-29 Kasım 2024, son teklif verme tarihi 2 Aralık 2024 olacak. İhale 4 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

İhalede muhammen bedel 2,1 milyar TL, ihaleye katılım teminatı 105 milyon TL olacak. İhale için veri inceleme tarihi 4-29 Kasım 2024, son teklif verme tarihi 2 Aralık 2024 olacak. İhale 4 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi payları, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunulacak. İhalede muhammen bedel 6,2 milyar TL, ihaleye katılım teminatı 310 milyon TL olarak belirlendi. Veri inceleme tarihi 4-29 Kasım 2024, son teklif verme tarihi 2 Aralık 2024 olurken, İhale 5 Aralık 2024 tarihinde düzenlenecek.

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