TMSF Açıkladı: Hazine'ye Ait 3 Şirket Satılacak

Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi payları, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunulacak. İhalede muhammen bedel 6,2 milyar TL, ihaleye katılım teminatı 310 milyon TL olarak belirlendi. Veri inceleme tarihi 4-29 Kasım 2024, son teklif verme tarihi 2 Aralık 2024 olurken, İhale 5 Aralık 2024 tarihinde düzenlenecek.