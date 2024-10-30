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Herkes Onu İzledi: Cep Telefonunu Almak İçin Yanan Aracın İçine Girdi

Herkes Onu İzledi: Cep Telefonunu Almak İçin Yanan Aracın İçine Girdi

cep telefonu
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.10.2024 - 08:29

Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen bir adam cep telefonunu almak için yanan aracın içine girdi.

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Karabük'te bir kişi, cep telefonu için hayatını tehlikeye attı.

Karabük'te bir kişi, cep telefonu için hayatını tehlikeye attı.

Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

O esnada aracın sahibi olduğu düşünülen kişi, cep telefonunu almak için yanan aracın içine girdi. Yanan otomobilin içine girdiği anlar kaydedildi. Araç çevre sakinleri ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

O esnada aracın sahibi olduğu düşünülen kişi, cep telefonunu almak için yanan aracın içine girdi. Yanan otomobilin içine girdiği anlar kaydedildi. Araç çevre sakinleri ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İşte o anlar:

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