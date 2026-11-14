Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Ekonomisine Katkın Ne Kadar Olacak?
Türkiye, enerji üretiminden sanayiye kadar büyük bir ekonomik değişimin eşiğinde. Üstelik bu değişim, çevreyi korumakla ekonomik büyümenin birbirine engel olmak zorunda olmadığını gösteren fırsatlar barındırıyor.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) 2022 tarihli ortak araştırmasına göre Türkiye, yeni enerji yatırımlarını fosil yakıtlar yerine yenilenebilir kaynaklara yönlendirdiği bir senaryoda 2030 yılına kadar 300 binden fazla yeni iş yaratabilir ve gayrisafi yurt içi hasılasını yılda 8 milyar dolar artırabilir.
Peki, sen bu büyük dönüşümün neresinde duruyorsun?
Hadi, 10 soruda yeşil ekonomik dönüşümle ilişkini keşfedelim!
1. Elektrik faturası beklediğinden yüksek geldi. İlk tepkin ne olur?
2. Yaşadığın şehirde ulaşımı daha sürdürülebilir hale getirmek için yeni bir plan hazırlanıyor. Sen nasıl yaklaşırsın?
3. Yakınlarında yeni bir güneş veya rüzgâr enerjisi projesi yapılacağını öğrendin. İlgini çeker mi?
4. Belediye, yaşadığın mahalleyi yeniden düzenlemek için halkın görüşlerini alıyor. Hangi öneriye öncelik verirsin?
5. Kullandığın elektronik cihaz eskidi ve yenisini almayı düşünüyorsun. Nasıl karar verirsin?
6. Çalıştığın iş yerinde enerji tüketimini azaltmak için bir çalışma başlatılıyor. Senin yaklaşımın ne olur?
7. Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının yeni iş alanları oluşturabileceğini öğrendin. Seni en çok ne düşündürür?
8. Türkiye'nin yeşil ekonomik dönüşümüne katkı sağlamak için önümüzdeki yıl kendine bir hedef koysan bu ne olurdu?
Yeşil dönüşüm meraklısısın!
Küçük adımlarla büyük değişiklikler!
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