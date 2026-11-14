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Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Ekonomisine Katkın Ne Kadar Olacak?

etiket Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Ekonomisine Katkın Ne Kadar Olacak?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
14.11.2026 - 15:31
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Türkiye, enerji üretiminden sanayiye kadar büyük bir ekonomik değişimin eşiğinde. Üstelik bu değişim, çevreyi korumakla ekonomik büyümenin birbirine engel olmak zorunda olmadığını gösteren fırsatlar barındırıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) 2022 tarihli ortak araştırmasına göre Türkiye, yeni enerji yatırımlarını fosil yakıtlar yerine yenilenebilir kaynaklara yönlendirdiği bir senaryoda 2030 yılına kadar 300 binden fazla yeni iş yaratabilir ve gayrisafi yurt içi hasılasını yılda 8 milyar dolar artırabilir.

Peki, sen bu büyük dönüşümün neresinde duruyorsun? 

Hadi, 10 soruda yeşil ekonomik dönüşümle ilişkini keşfedelim!

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1. Elektrik faturası beklediğinden yüksek geldi. İlk tepkin ne olur?

1. Elektrik faturası beklediğinden yüksek geldi. İlk tepkin ne olur?

2. Yaşadığın şehirde ulaşımı daha sürdürülebilir hale getirmek için yeni bir plan hazırlanıyor. Sen nasıl yaklaşırsın?

2. Yaşadığın şehirde ulaşımı daha sürdürülebilir hale getirmek için yeni bir plan hazırlanıyor. Sen nasıl yaklaşırsın?

3. Yakınlarında yeni bir güneş veya rüzgâr enerjisi projesi yapılacağını öğrendin. İlgini çeker mi?

3. Yakınlarında yeni bir güneş veya rüzgâr enerjisi projesi yapılacağını öğrendin. İlgini çeker mi?

4. Belediye, yaşadığın mahalleyi yeniden düzenlemek için halkın görüşlerini alıyor. Hangi öneriye öncelik verirsin?

5. Kullandığın elektronik cihaz eskidi ve yenisini almayı düşünüyorsun. Nasıl karar verirsin?

5. Kullandığın elektronik cihaz eskidi ve yenisini almayı düşünüyorsun. Nasıl karar verirsin?
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6. Çalıştığın iş yerinde enerji tüketimini azaltmak için bir çalışma başlatılıyor. Senin yaklaşımın ne olur?

6. Çalıştığın iş yerinde enerji tüketimini azaltmak için bir çalışma başlatılıyor. Senin yaklaşımın ne olur?

7. Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının yeni iş alanları oluşturabileceğini öğrendin. Seni en çok ne düşündürür?

8. Türkiye'nin yeşil ekonomik dönüşümüne katkı sağlamak için önümüzdeki yıl kendine bir hedef koysan bu ne olurdu?

8. Türkiye'nin yeşil ekonomik dönüşümüne katkı sağlamak için önümüzdeki yıl kendine bir hedef koysan bu ne olurdu?

Yeşil dönüşüm meraklısısın!

Yeşil dönüşüm meraklısısın!

Yeşil ekonomik dönüşüm hayatımıza giderek daha fazla giriyor. Sen bu değişimin henüz tam olarak ne anlama geldiğini kavramamış olsan da konuyla ilgili araştırma yapmaya özen gösteriyorsun. Ve en önemlisi de çalışma hayatından dış ticarete kadar pek çok alanı etkileyen bu sürece karşı oldukça meraklısın. Elektriğin nasıl üretildiğini öğrenmek, enerji verimliliğinin ekonomik faydalarını araştırmak veya yaşadığın şehirdeki temiz ulaşım seçeneklerini incelemek bile önemli bir başlangıç olabilir.

Küçük adımlarla büyük değişiklikler!

Küçük adımlarla büyük değişiklikler!

Günlük hayattaki tercihlerinin ekonomi ve çevre üzerinde etkileri olabileceğinin farkındasın. Enerji tasarrufu yapmak, ihtiyaçlarını gözden geçirmek veya daha sürdürülebilir seçenekleri değerlendirmek sana uzak fikirler değil. Senin sıradaki adımın, kişisel tercihlerini daha geniş bir dönüşümle ilişkilendirmek olabilir. Örneğin çalıştığın iş yerindeki enerji verimliliği uygulamalarını inceleyebilir veya yaşadığın şehirdeki sürdürülebilir ulaşım projelerini takip edebilirsin.

Aktif katılımcısın!

Aktif katılımcısın!

Senin için yeşil dönüşüm yalnızca daha az elektrik tüketmek veya geri dönüşüm yapmak anlamına gelmiyor. Enerji sistemlerinin, şehirlerin ve iş dünyasının değişmesinin de önemli olduğunu düşünüyorsun. Bu yaklaşım, Türkiye'nin ekonomik dönüşümü açısından oldukça değerli. Sen de günlük yaşamındaki tercihlerle birlikte daha sürdürülebilir şehirleri, enerji verimli yapıları ve temiz üretim teknolojilerini destekleyerek bu dönüşümün bir parçası olabilirsin.

Geleceği şekillendirmeye hazırsın!

Geleceği şekillendirmeye hazırsın!

Senin gözünde yeşil ekonomik dönüşüm, yalnızca çevresel sorunlara yönelik bir çözüm değil. Aynı zamanda istihdamın, üretimin, enerji sistemlerinin ve şehirlerin geleceğini değiştirebilecek önemli bir fırsat. Üstelik sen, dönüşümün herkes için erişilebilir ve adil olması gerektiğinin de farkındasın. Bu nedenle konuyu daha bütüncül biçimde değerlendiriyorsun ve bu geleceğin oluşmasına katkı sunmaya hazırsın!

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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