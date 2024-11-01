CHP'nin Ahmet Özer İsteğine Engel: Toplantının Adresi Değiştirildi
CHP'nin Ahmet Özer İsteğine Engel: Toplantının Adresi Değiştirildi
CHP’nin tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e Silivri Cezaevi’nde yapacağı ziyarete izin çıkmadı. Bu nedenle de toplantının yeri değiştirildi.
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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, evine düzenlenen operasyon ile gözaltına alındıktan sonra "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
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Özer’in tutuklanmasına ve Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki gösteren CHP, dün Esenyurt’ta miting düzenlemişti. Mitingde konuşan Özel, Özer’i ziyaret edeceğini duyurmuştu.
Ziyaret için yapılan başvuruya bakanlığın yanıt vermemesi üzerine CHP ziyareti yanıt gelene kadar erteledi. Partisinin grup toplantısını Silivri’de yapmayı planlayan CHP, bu gelişme üzerine Meclis grup toplantısını bir otelde yapma kararı aldı.
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