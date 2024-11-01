Narin'in Ağabeyleri Arasında Şaşırtan Diyalog! Telefon Konuşmaları Ortaya Çıktı: ''Ağlama Bak Herkes Gülüyor''

Enes bu kez 'Narin benim diş fırçamı kullanmıştı. Bir şey olur mu?' diye soruyor. Ağabeyi de, 'Yok ondan bir şey çıkmaz. Sen kendinden mi şüpheleniyorsun, korkma. Bak senin abin dışarıda, merak etme ben ilgileniyorum sizinle' diye teselli etmeye çalıştığı görülüyor.

Bu sırada Enes, 'Penseyle dişimi kırdılar, psikolojim bozuldu abi ben geceleri yatamıyorum. Burada yatılmıyor. Az kaldı diyorsunuz, avukatlar da geliyor bir şey demiyor. Hele bir çıkayım dışarı o Nevzo’ya (Nevzat Bahtiyar’ı kast ederek) biliyorum ne yapacağımı. O JASAT mıdır nedir insanı deli ediyor. Bana sorulan sorular diğerlerine sorulmadı, gece uyuyamıyorum. Avukatlar da bir şey bilmiyor, gelip konuşup gidiyorlar. Bana gösterdikleri fotoğraflar aklıma geliyor. Gözümü kapatıyorum, gözümün önüne geliyor. Sakin olamıyorum, kafayı yiyeceğim burada' diyerek ağlıyor.

Ağabeyi Baran ise 'Sen niye oradasın biliyor musun? Kendi aptallığın yüzünden. Kendini ısırmasaydın, kendini dövmeseydin bugün tutuklanmazdın. Senin tutuklanma nedenin kolundaki diş izi. Niye dövdün kendini?' diyor.