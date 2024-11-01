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Narin'in Ağabeyleri Arasında Şaşırtan Diyalog! Telefon Konuşmaları Ortaya Çıktı: ''Ağlama Bak Herkes Gülüyor''

Narin'in Ağabeyleri Arasında Şaşırtan Diyalog! Telefon Konuşmaları Ortaya Çıktı: ''Ağlama Bak Herkes Gülüyor''

Diyarbakır Avukat Cezaevi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.11.2024 - 14:47

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'de yer alan habere göre, tutuklu yargılanan ağabey Enes Güran’ın cezaevinde ailesi ve yakınlarıyla yaptığı görüntülü telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

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Narin Güran'ın annesi, ağabeyi ve amcası tutuklanmıştı.

Narin Güran'ın annesi, ağabeyi ve amcası tutuklanmıştı.

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada, kardeşini iştirak halinde kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ağabey Enes Güran’ın tutuklu bulunduğu T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ailesiyle görüntülü telefon görüşmesi yaptığı görüntüleri ortaya çıktı.

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada, kardeşini iştirak halinde kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ağabey Enes Güran’ın tutuklu bulunduğu T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ailesiyle görüntülü telefon görüşmesi yaptığı görüntüleri ortaya çıktı.

Sözcü TV'de yer alan görüntülerde Enes, daha çok ağabeyi Baran ile görüşürken, babası; halası ve amcalarıyla da görüştüğü ve görüntülerde gülüp eğlenmeleri ise dikkat çekti.

Tek kişilik görüş kabininde babasıyla görüşen Enes, "Avukat bana diyor ki, senin burada ne işin var?" babası Arif Güran ise alaylı bir şekilde, "Bir olta alın, balık tutun kendinize" diyerek kahkaha atıyor. Enes, "Balık yok baba, havalandırma var" diyerek gülüşmelere eşlik ediyor. Bu sırada ağabeyi Baran da görüntüye giriyor ve "Üzülme. Çıkacaksınız hepiniz, keyfinize bakın. Bol bol namazını kıl, dua et. Ya ilk, ya da ikinci duruşmada dışarıdasın. Biraz sabırlı olacaksınız" diyor. Ardından babaannesi görüntüye giriyor ve onun da Kürtçe, "Yavrum suçsuz, günahsız yere yatıyorsunuz. İnşallah ilk duruşmada hepiniz çıkacaksınız" sözleri gözlerden kaçmadı.

Tek kişilik görüş kabininde babasıyla görüşen Enes, "Avukat bana diyor ki, senin burada ne işin var?" babası Arif Güran ise alaylı bir şekilde, "Bir olta alın, balık tutun kendinize" diyerek kahkaha atıyor. Enes, "Balık yok baba, havalandırma var" diyerek gülüşmelere eşlik ediyor. Bu sırada ağabeyi Baran da görüntüye giriyor ve "Üzülme. Çıkacaksınız hepiniz, keyfinize bakın. Bol bol namazını kıl, dua et. Ya ilk, ya da ikinci duruşmada dışarıdasın. Biraz sabırlı olacaksınız" diyor. Ardından babaannesi görüntüye giriyor ve onun da Kürtçe, "Yavrum suçsuz, günahsız yere yatıyorsunuz. İnşallah ilk duruşmada hepiniz çıkacaksınız" sözleri gözlerden kaçmadı.

Enes’in ağabeyi Baran ile konuşurken ağlayıp suçsuz yere hapis yattığını iddia ederek, "4 duvar arasındayım. Dayanamıyorum burada. Sizi çok özledim. Bana iftira atmış herkes. Boşu boşuna buradayım, Allah’ın izniyle başımız dik; alnımız açık" diyor. Bunun üzerine ağabeyi Baran ise, "Ağlama Enes. Bak herkes 4 duvar arasında ama kim senin gibi yapıyor. Diğerlerini de arıyoruz hepsi gülüyor, sen ağlıyorsun. Sizin için 13 tane avukat tuttuk. Seni çıkaracağım, benim sana güvenim sonsuzdur. Ne yapalım gidip Nevzat’ın ailesini komple öldürelim mi? Onu mu istiyorsun. Sabırlı ol, suçunuz yok çıkacaksınız. Biz eminiz suçunuz yok, namazını kıl, duanı et, elimden bir şey gelmiyor. Gelse o cezaevini yıkarım, sizi oradan çıkarırım. Bak annemiz bile haftada 1 kez arıyor. Sen sürekli arıyorsun bize ağlıyorsun. Sizin tutuklanmanız sosyal medya baskısıydı. Zaten 6 aydan fazla sizi tutamazlar, 1 ay gitti zaten. Kaldı 5 ay" diyerek teselli etti.

Enes’in ağabeyi Baran ile konuşurken ağlayıp suçsuz yere hapis yattığını iddia ederek, "4 duvar arasındayım. Dayanamıyorum burada. Sizi çok özledim. Bana iftira atmış herkes. Boşu boşuna buradayım, Allah’ın izniyle başımız dik; alnımız açık" diyor. Bunun üzerine ağabeyi Baran ise, "Ağlama Enes. Bak herkes 4 duvar arasında ama kim senin gibi yapıyor. Diğerlerini de arıyoruz hepsi gülüyor, sen ağlıyorsun. Sizin için 13 tane avukat tuttuk. Seni çıkaracağım, benim sana güvenim sonsuzdur. Ne yapalım gidip Nevzat’ın ailesini komple öldürelim mi? Onu mu istiyorsun. Sabırlı ol, suçunuz yok çıkacaksınız. Biz eminiz suçunuz yok, namazını kıl, duanı et, elimden bir şey gelmiyor. Gelse o cezaevini yıkarım, sizi oradan çıkarırım. Bak annemiz bile haftada 1 kez arıyor. Sen sürekli arıyorsun bize ağlıyorsun. Sizin tutuklanmanız sosyal medya baskısıydı. Zaten 6 aydan fazla sizi tutamazlar, 1 ay gitti zaten. Kaldı 5 ay" diyerek teselli etti.

Bu sırada görüntüye giren halasının ise gülerek Enes’e, "Sen erkeksin, üzülme. Çıktığın zaman bari anlatacak bir maceran olacak. Halan kurban olsun sana" dedikten sonra Enes’le birlikte gülüyorlar. Bir başka görüntüde ağabeyi Baran’ın Enes’e, "Sen kendini niye dövdün. Gözünü niye morarttın?" diye soruyor. Enes ise, "Nasıl dövmeyeyim; kardeşim kaybolmuş. Mısır tarlasındaydım. Gözüm kırmızıydı, ben de vurunca morardı" diyor.

Bu sırada görüntüye giren halasının ise gülerek Enes’e, "Sen erkeksin, üzülme. Çıktığın zaman bari anlatacak bir maceran olacak. Halan kurban olsun sana" dedikten sonra Enes’le birlikte gülüyorlar. Bir başka görüntüde ağabeyi Baran’ın Enes’e, "Sen kendini niye dövdün. Gözünü niye morarttın?" diye soruyor. Enes ise, "Nasıl dövmeyeyim; kardeşim kaybolmuş. Mısır tarlasındaydım. Gözüm kırmızıydı, ben de vurunca morardı" diyor.

Enes Güran, ağabeyinin 'Peki sırtını kim çizdi senin?' sorusuna da, 'Kimse çizmedi, Telli yerlerden, evlerden geçtim öyle çizildi' şeklinde cevap veriyor. Bunun üzerine ağabeyi de, 'Tamam kimse senden şüphelenmiyor. Biz diyoruz gerçek açığa çıksın. Sen de istemiyor musun katiller bulunsun' diyor.

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Enes bu kez de ağabeyine, "Narin’in kaybolduğu gün onu öpmüştüm, bundan bir şey çıkar mı?" deyince ağabeyi Baran’da "Yok ne olacak. Ben de öptüm" şeklinde cevap veriyor. Enes bu kez, "Beni bırakacaklar mı?" diye soruyor.

Enes bu kez de ağabeyine, "Narin’in kaybolduğu gün onu öpmüştüm, bundan bir şey çıkar mı?" deyince ağabeyi Baran’da "Yok ne olacak. Ben de öptüm" şeklinde cevap veriyor. Enes bu kez, "Beni bırakacaklar mı?" diye soruyor.

Enes bu kez 'Narin benim diş fırçamı kullanmıştı. Bir şey olur mu?' diye soruyor. Ağabeyi de, 'Yok ondan bir şey çıkmaz. Sen kendinden mi şüpheleniyorsun, korkma. Bak senin abin dışarıda, merak etme ben ilgileniyorum sizinle' diye teselli etmeye çalıştığı görülüyor.

Bu sırada Enes, 'Penseyle dişimi kırdılar, psikolojim bozuldu abi ben geceleri yatamıyorum. Burada yatılmıyor. Az kaldı diyorsunuz, avukatlar da geliyor bir şey demiyor. Hele bir çıkayım dışarı o Nevzo’ya (Nevzat Bahtiyar’ı kast ederek) biliyorum ne yapacağımı. O JASAT mıdır nedir insanı deli ediyor. Bana sorulan sorular diğerlerine sorulmadı, gece uyuyamıyorum. Avukatlar da bir şey bilmiyor, gelip konuşup gidiyorlar. Bana gösterdikleri fotoğraflar aklıma geliyor. Gözümü kapatıyorum, gözümün önüne geliyor. Sakin olamıyorum, kafayı yiyeceğim burada' diyerek ağlıyor.

Ağabeyi Baran ise 'Sen niye oradasın biliyor musun? Kendi aptallığın yüzünden. Kendini ısırmasaydın, kendini dövmeseydin bugün tutuklanmazdın. Senin tutuklanma nedenin kolundaki diş izi. Niye dövdün kendini?' diyor.

İşte o anlar:

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