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8 Yaşındaki Narin'in Cansız Bedeninin Bulunduğu Anlar Paylaşıldı

8 Yaşındaki Narin'in Cansız Bedeninin Bulunduğu Anlar Paylaşıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.11.2024 - 13:40

Türkiye, 8 yaşındaki Narin'in acı haberiyle sarsılmıştı. 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra günlerce aranan Narin'in cansız bedenine 8 Eylül günü ulaşılmıştı. Sözcü'den Özgür Cebe, Narin'in cansız bedenine ulaşıldığı anları paylaştı.

Kaynak: Sözcü / Özgür Cebe

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Köyü'nde kaybolan 8 yaşındaki minik Narin, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Köyü'nde kaybolan 8 yaşındaki minik Narin, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Anne başta olmak üzere aile üyelerinin soruşturmanın içinde olması, tüm Türkiye'yi derin bir hüzne boğmuştu. Minik Narin'i arama kurtarma çalışmalarında ise üzücü haber gelmiş, Narin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Narin Güran davasında yeni gelişmeler olmaya devam ediyor.

Narin Güran davasında yeni gelişmeler olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, itirafçı olan Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini nasıl sakladığını anlattı. İtirafçının soğuk kanlı tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Şimdi ise Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anlar, Jandarma ekiplerinin çektiği videolar, Sözcü tarafından paylaşıldı.

Jandarma ekiplerinin dere yatağında bir çuval bulduğu anların videosu ortaya çıktı.

Jandarma ekiplerinin dere yatağında bir çuval bulduğu anların videosu ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri, detaylı bir inceleme yapmak için öncelikle sazlık alana çuvala çekti. Daha sonra çekilen videoda görüldüğü üzere, komutan “Çuvalın baş kısmını kesin. Önce bakalım insan mı, değil mi onu bir netleştirelim” talimatını verdi.

Çuvalın ağzı bıçakla kesildikten sonra çuvaldan kırmızı terlik çıktığı görüldü, Narin'e ulaşıldığı netleşti.

Narin'in bedeninin bulunduğu kesinleştikten sonra Jandarma ekiplerinin dere kanarında delil araştırması ve numaralandırması yaptığı görüldü.

Narin'in bedeninin bulunduğu kesinleştikten sonra Jandarma ekiplerinin dere kanarında delil araştırması ve numaralandırması yaptığı görüldü.

O anlar ise Jandarma ekiplerince “08.09.2024 Narin Güran’la ilgili bulunma videosudur” denilerek kayda alındı.

"...Derenin hemen kenarındaki otluk boş bir alanda çuvala sarılı vaziyette; çuvalın bir kısmı yırtılmış görünüş itibariyle uzun saçlı, kırmızı terlikli görülen bir ceset..."

"...Derenin hemen kenarındaki otluk boş bir alanda çuvala sarılı vaziyette; çuvalın bir kısmı yırtılmış görünüş itibariyle uzun saçlı, kırmızı terlikli görülen bir ceset..."

Başka bir videoda ise videoyu çeken Jandarma görevlisinin kemik parçaları olduğunu söylediği duyuluyor.

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