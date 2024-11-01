8 Yaşındaki Narin'in Cansız Bedeninin Bulunduğu Anlar Paylaşıldı

Jandarma ekipleri, detaylı bir inceleme yapmak için öncelikle sazlık alana çuvala çekti. Daha sonra çekilen videoda görüldüğü üzere, komutan “Çuvalın baş kısmını kesin. Önce bakalım insan mı, değil mi onu bir netleştirelim” talimatını verdi.

Çuvalın ağzı bıçakla kesildikten sonra çuvaldan kırmızı terlik çıktığı görüldü, Narin'e ulaşıldığı netleşti.