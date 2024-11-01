8 Yaşındaki Narin'in Cansız Bedeninin Bulunduğu Anlar Paylaşıldı
8 Yaşındaki Narin'in Cansız Bedeninin Bulunduğu Anlar Paylaşıldı
Türkiye, 8 yaşındaki Narin'in acı haberiyle sarsılmıştı. 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra günlerce aranan Narin'in cansız bedenine 8 Eylül günü ulaşılmıştı. Sözcü'den Özgür Cebe, Narin'in cansız bedenine ulaşıldığı anları paylaştı.
Kaynak: Sözcü / Özgür Cebe
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Köyü'nde kaybolan 8 yaşındaki minik Narin, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.
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Narin Güran davasında yeni gelişmeler olmaya devam ediyor.
Jandarma ekiplerinin dere yatağında bir çuval bulduğu anların videosu ortaya çıktı.
Narin'in bedeninin bulunduğu kesinleştikten sonra Jandarma ekiplerinin dere kanarında delil araştırması ve numaralandırması yaptığı görüldü.
"...Derenin hemen kenarındaki otluk boş bir alanda çuvala sarılı vaziyette; çuvalın bir kısmı yırtılmış görünüş itibariyle uzun saçlı, kırmızı terlikli görülen bir ceset..."
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