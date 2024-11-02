15 Bin Liralık Zeytinyağı Çalan Kişi Dizi Oyuncusu Çıktı: Ekipler Gözaltına Aldı
15 Bin Liralık Zeytinyağı Çalan Kişi Dizi Oyuncusu Çıktı: Ekipler Gözaltına Aldı
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalan kişi dizi oyuncusu çıktı.
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Bir marketten yapılan hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi.
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Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş'in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculukta yaptığı ortaya çıktı.
Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam saatlerinde yakalandı. Oyuncunun emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.
İşte o anlar:
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