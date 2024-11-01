Vergi Yüzsüzleri Tek Tek İfşa Edildi: Cem Uzan da Listede!
Vergi Yüzsüzleri Tek Tek İfşa Edildi: Cem Uzan da Listede!
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Vergi yüzsüzleri tek tek ifşa edildi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı. Listede 7 bin 948'i gerçek, 28 bin 858'i tüzel olmak üzere 36 bin 806 mükellef yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Vergi borçlusu olarak açıklayacağımız 36 bin 806 mükellefin 30 bin 696'sının borcunun tahsil kabiliyeti yok. Bu alacakların yüzde 88,8'inin tahsilat imkanı bulunmuyor" dedi.
Ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira oldu. Tahsil edilemiyecek alacak tutarı ise 812,8 milyar lira olarak belirlendi.Mükelleflerin 4 bin 807'si faal durumda iken toplam mükellef sayısının yüzde 13,1'ine karşılık geldi. Terk mükellef sayısı ise 31 bin 999 oldu. Borçlu mükellefleri iki liste halinde açıklandı.İlk listede ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezaları yer aldı.İkinci listede de vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarının kamuoyuyla paylaşıldı.
Listede, 907 milyon liralık borçla 39. sırada Cem Uzan da yer aldı. İşte merakla beklenen o liste:
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