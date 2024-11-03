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Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Herkesi Şoke Etti: Bir Günde Topladığı Para Asgari Ücreti Geçti

Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Herkesi Şoke Etti: Bir Günde Topladığı Para Asgari Ücreti Geçti

Para Dilenci
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.11.2024 - 09:30

Dilencinin bir günde topladığı para asgari ücreti geçti. Antalya'nın Serik ilçesinde dilencilik yapan bir kişi zabıtalara yakalandı. Bir günde 24 bin 500 lira toplayan dilenciye, Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı. 

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Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Serik ilçesinde dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Serik ilçesinde dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Dilencilik yaptığı tespit edilen kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilencinin üzerinden 24 bin 500 lira çıktı. Dilenciye, Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.

Dilencilik yaptığı tespit edilen kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilencinin üzerinden 24 bin 500 lira çıktı. Dilenciye, Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.
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