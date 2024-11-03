Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Herkesi Şoke Etti: Bir Günde Topladığı Para Asgari Ücreti Geçti
Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Herkesi Şoke Etti: Bir Günde Topladığı Para Asgari Ücreti Geçti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Serik ilçesinde dilencilere yönelik denetim yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilencilik yaptığı tespit edilen kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilencinin üzerinden 24 bin 500 lira çıktı. Dilenciye, Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın