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Ebru Gündeş Krizi! Özgür Özel, Rıza Zarraf'ın Eski Eşi Olduğunu Hatırlattı: Yavaş'tan Eleştirilere Sert Yanıt

Ebru Gündeş Krizi! Özgür Özel, Rıza Zarraf'ın Eski Eşi Olduğunu Hatırlattı: Yavaş'tan Eleştirilere Sert Yanıt

Konser Ebru Gündeş CHP
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.11.2024 - 14:20

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ebru Gündeş konseri, CHP'de krize neden oldu. Bir tepki de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.  Ekol TV'den Eray Görgülü'nün haberine göre; Özel, Ebru Gündeş’in eski eşinin Rıza Zarraf olduğuna dikkat çekerek, 'Olmamalıydı, doğru değildi' dedi.

Özel'in tepkisi sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt geldi. Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen ve 69 milyon lira harcandığı iddia edilen konsere dair inceleme başlatıldığını açıkladı.

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CHP'de çıkan krizlere ''Ebru Gündeş'' konseri de eklendi.

CHP'de çıkan krizlere ''Ebru Gündeş'' konseri de eklendi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması nedeniyle CHP'de hareketli günler başladı. CHP’nin İstanbul’da düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz” kampının üçüncü gününde, 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen Ebru Gündeş konseri tartışıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması nedeniyle CHP'de hareketli günler başladı. CHP’nin İstanbul’da düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz” kampının üçüncü gününde, 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen Ebru Gündeş konseri tartışıldı.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Ekol TV'den Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Ebru Gündeş konserine dikkat çekti.

Organizasyondan asla haberinin olmadığını söyleyen Özel “Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı” dedi.

Organizasyondan asla haberinin olmadığını söyleyen Özel “Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı” dedi.

Konser maliyetinin 69 milyon TL olduğu iddiası ise günlerce konuşulmuştu.

Konser maliyetinin 69 milyon TL olduğu iddiası ise günlerce konuşulmuştu.
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Özel'in tepkisi sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt geldi. Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen ve 69 milyon lira harcandığı iddia edilen konsere dair inceleme başlatıldığını açıkladı.

Özel'in tepkisi sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt geldi. Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen ve 69 milyon lira harcandığı iddia edilen konsere dair inceleme başlatıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından Mansur Yavaş imzasıyla yapılan açıklamada, 'Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündem konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz' denildi.

İşte o paylaşım:

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