Ebru Gündeş Krizi! Özgür Özel, Rıza Zarraf'ın Eski Eşi Olduğunu Hatırlattı: Yavaş'tan Eleştirilere Sert Yanıt
Ebru Gündeş Krizi! Özgür Özel, Rıza Zarraf'ın Eski Eşi Olduğunu Hatırlattı: Yavaş'tan Eleştirilere Sert Yanıt
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ebru Gündeş konseri, CHP'de krize neden oldu. Bir tepki de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Ekol TV'den Eray Görgülü'nün haberine göre; Özel, Ebru Gündeş’in eski eşinin Rıza Zarraf olduğuna dikkat çekerek, 'Olmamalıydı, doğru değildi' dedi.
Özel'in tepkisi sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt geldi. Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen ve 69 milyon lira harcandığı iddia edilen konsere dair inceleme başlatıldığını açıkladı.
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CHP'de çıkan krizlere ''Ebru Gündeş'' konseri de eklendi.
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması nedeniyle CHP'de hareketli günler başladı. CHP’nin İstanbul’da düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz” kampının üçüncü gününde, 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen Ebru Gündeş konseri tartışıldı.
Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
Organizasyondan asla haberinin olmadığını söyleyen Özel “Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı” dedi.
Konser maliyetinin 69 milyon TL olduğu iddiası ise günlerce konuşulmuştu.
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Özel'in tepkisi sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt geldi. Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen ve 69 milyon lira harcandığı iddia edilen konsere dair inceleme başlatıldığını açıkladı.
İşte o paylaşım:
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