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BDDK Onayladı: Üç Yeni Banka Kuruluyor

BDDK Onayladı: Üç Yeni Banka Kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Resmi Gazete
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.11.2024 - 09:15

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 3 bankanın kurulumuna onay verdi. FUPS Bank, Ziraat Dinamik Banka ve Colendi Bank'a faaliyet izni verildi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK'nın 31 Ekim 2024 tarihli toplantısında 3 yeni bankanın kuruluşuna onay verilmişti.

BDDK'nın 31 Ekim 2024 tarihli toplantısında 3 yeni bankanın kuruluşuna onay verilmişti.

Şimdi de kuruluşuna onay verilen bankalara faaliyet izni de verildi. Faaliyetine izin verilen bankalarsa FUPS Bank, Ziraat Dinamik Banka ve Colendi Bank A.Ş. oldu.

Şimdi de kuruluşuna onay verilen bankalara faaliyet izni de verildi. Faaliyetine izin verilen bankalarsa FUPS Bank, Ziraat Dinamik Banka ve Colendi Bank A.Ş. oldu.
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