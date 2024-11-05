BDDK Onayladı: Üç Yeni Banka Kuruluyor
BDDK Onayladı: Üç Yeni Banka Kuruluyor
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 3 bankanın kurulumuna onay verdi. FUPS Bank, Ziraat Dinamik Banka ve Colendi Bank'a faaliyet izni verildi.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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BDDK'nın 31 Ekim 2024 tarihli toplantısında 3 yeni bankanın kuruluşuna onay verilmişti.
Şimdi de kuruluşuna onay verilen bankalara faaliyet izni de verildi. Faaliyetine izin verilen bankalarsa FUPS Bank, Ziraat Dinamik Banka ve Colendi Bank A.Ş. oldu.
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