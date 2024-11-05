Abdulkadir Selvi'den Ortalığı Karıştıracak İddia: ''Her Sabah Yeni Bir Kayyum Haberiyle Uyanabiliriz''

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediyeye atanan kayyuma ilişkin tartışmalar devam ederken dün DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine de kayyum atandı. Kayyum atamaları sonrası Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'den ortalığı karıştıracak bomba bir iddia geldi.