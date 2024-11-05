Abdulkadir Selvi'den Ortalığı Karıştıracak İddia: ''Her Sabah Yeni Bir Kayyum Haberiyle Uyanabiliriz''
Abdulkadir Selvi'den Ortalığı Karıştıracak İddia: ''Her Sabah Yeni Bir Kayyum Haberiyle Uyanabiliriz''
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kayyum atamalarının bir süre daha devam edebileceğini duyurdu.
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklanması sonrası belediyeye kayyum atanmıştı. Dün ise DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı.
Bu olaylar sonrası yeni kayyum atamalarının yapılacağının sinyali verildi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, ""Bu bir başlangıç gibi gözüküyor. PKK ile ilişkisi tespit edilen belediye başkanlarının görevden alınacağı, yerlerine kayyum atanacağı söyleniyor. Ama PKK ile ilişkisi olmayan DEM Partili belediye başkanlarının görevlerine devam edeceği ifade ediliyor.Yani bir süre her sabah yeni bir kayyum haberiyle uyanabiliriz" dedi.
Gelecek haftayı işaret eden Selvi, şunları söyledi: Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yazımın ilerleyen bölümlerinde paylaşacağım. Tam anlamıyla bir geçiş döneminden geçiyoruz. Siyasette dengeler değişiyor.”
Selvi yazısının devamında Öcalan'a ilişkin “Bu müjde, Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp, PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu? Neden olmasın? Öcalan’ın çağrısına karşı direnen Kandil’e esaslı bir ders verilmiş olur” dedi.
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