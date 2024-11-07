Sünnet Sonrası Rahatsızlanan 6 Yaşındaki Metin Hayatını Kaybetti: Tıp Merkezi Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Sünnet Sonrası Rahatsızlanan 6 Yaşındaki Metin Hayatını Kaybetti: Tıp Merkezi Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Niğde'de özel tıp merkezinde yaşanan skandal küçük bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Sünnet sonrası rahatsızlanan 6 yaşındaki Metin Muhammet Erden hayatını kaybetti. Acılı Baba Mehmet Erden, çocuğunun yanlış ilaç tedavisi sonucu öldüğünü iddia etti. Tıp merkezi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. İddiaların arasında en dikkat çekeni ise sünneti yapan kişinin doktor olmadığı oldu.
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6 yaşındaki küçük çocuk sünnet sonrası rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
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6 yaşındaki Metin Muhammet, sünnet için özel tıp merkezine götürüldü. Erden, burada sünnet ettirildi. Sünnet sonrası rahatsızlanan Muhammet'e, ağrı kesici şurup verildi. Tıp merkezi doktoru tarafından yazılan ağrı kesici şurubu içen Muhammet, kusarak fenalaştı. 6 yaşındaki küçük çocuk, 2 Şubat'ta ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.
Kan testlerinin sonucu çıkmadan çocuğun kusarak tepki verdiği ağrı kesici bu kez de damar yolu ile verildiği iddia edildi. Aynı gece ailenin imkanları ile önce Kayseri'ye, ardından da ambulans helikopterle Malatya'ya götürülen çocuk, ağabeyinden yapılan karaciğer nakline rağmen hayatını kaybetti. Metin Muhammet Erden, karaciğer yetmezliğinden yaşamını yitirdi.
Tıp merkezi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Acılı Baba Mehmet Erden, oğlunun doktor olmayan tıp merkezi çalışanı tarafından sünnet edildiğini ve sonrasında organ nakline giden süreçte yapılan ihmal ve yanlış tedaviler nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etti.
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Sünet olayı lokal anestezi ile yapılan bir işlemdir. Çocukta karaciğer yetmezliği gelişmesi muhtemelen lokal anestezi ilacının idiosenkratik (sebebi bilinmey... Devamını Gör
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