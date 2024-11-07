Sünnet Sonrası Rahatsızlanan 6 Yaşındaki Metin Hayatını Kaybetti: Tıp Merkezi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Niğde'de özel tıp merkezinde yaşanan skandal küçük bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Sünnet sonrası rahatsızlanan 6 yaşındaki Metin Muhammet Erden hayatını kaybetti. Acılı Baba Mehmet Erden, çocuğunun yanlış ilaç tedavisi sonucu öldüğünü iddia etti. Tıp merkezi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. İddiaların arasında en dikkat çekeni ise sünneti yapan kişinin doktor olmadığı oldu.