Dubai Çikolatasını Çalmak İçin Plan Yapmış: Hırsızlık Anları, Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Dubai Çikolatasını Çalmak İçin Plan Yapmış: Hırsızlık Anları, Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Dubai çikolatasının başına bu da geldi. Dubai çikolatasını çalmak için yaptığı plan güvenlik kamerasına yansıdı.
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Son zamanlarda popüler olan Dubai çikolatası fiyatıyla da cep yakıyor.
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Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikleti ile benzin istasyonuna gelen kişi, elindeki kaskını takıp markete girdi. Raftaki çikolataları inceledikten sonra, 300 liraya satılan Dubai çikolatasını montunun cebine koydu.
Marketten ayrılmadan önce sakız almayı da unutmadı. Güvenlik kameralarını inceleyen Mehmet Altınkaynak, "İstasyonumuz içerisine motosikletle kasksız gelen genç yaşlarda birisi, markete kasklı giriyor. Dubai çikolatasının bulunduğu rafın orada fazla oyalanınca, kasiyer arkadaşımız şüphelenmiş. Genç daha sonra bir sakız olarak, parasını kredi kartı ile ödeyip gitmiş. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemediğimiz de 300 TL'ye sattığımız büyük boy Dubai çikolatasını montunun cebine koyduğunu belirledik. Motosikleti plakasız olduğu için ilk önce şahsı tespit edemedik. Kredi kartıyla ödeme yaptığı için, kullanılan kredi kartının dokümanından bilgilerine ulaşıp, görüntülerle birlikte polise şikayette bulunduk" dedi.
İşte o anlar:
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