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THY, 4 Ülkeye Yapılacak Seferleri İptal Etti

THY, 4 Ülkeye Yapılacak Seferleri İptal Etti

THY
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.11.2024 - 12:37

Türk Hava Yolları (THY) 4 ülkeye planladığı seferleri iptal etti.

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Konuya ilişkin THY Basın Müşavirliğinden açıklama geldi. Açıklamada, Küba'nın başkenti Havana, Polonya'nın Krakow şehri ile Irak'ın başkenti Bağdat havalimanlarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği kaydedildi.

Konuya ilişkin THY Basın Müşavirliğinden açıklama geldi. Açıklamada, Küba'nın başkenti Havana, Polonya'nın Krakow şehri ile Irak'ın başkenti Bağdat havalimanlarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği kaydedildi.

"TK 183" sefer sayılı İstanbul-Havana, "TK 183" sefer sayılı Havana-Karakas, "TK 183" sefer sayılı Karakas-İstanbul, "TK 1721-1722" sefer sayılı İstanbul-Krakow-İstanbul ve "TK 302-303" İstanbul-Bağdat-İstanbul uçuşlarının yapılamayacağı da açıklandı.

"TK 183" sefer sayılı İstanbul-Havana, "TK 183" sefer sayılı Havana-Karakas, "TK 183" sefer sayılı Karakas-İstanbul, "TK 1721-1722" sefer sayılı İstanbul-Krakow-İstanbul ve "TK 302-303" İstanbul-Bağdat-İstanbul uçuşlarının yapılamayacağı da açıklandı.

Afrika ülkesi Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle yarın icra edilmesi planlanan TK 38 Johannesburg-Maputo ve TK 39 Maputo-Johannesburg seferleri iptal edildi.

Afrika ülkesi Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle yarın icra edilmesi planlanan TK 38 Johannesburg-Maputo ve TK 39 Maputo-Johannesburg seferleri iptal edildi.
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