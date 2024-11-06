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Seçime Gölge Düştü! Sel Felaketi Faciaya Dönüştü: Sandık Görevlileri Hayatını Kaybetti

Seçime Gölge Düştü! Sel Felaketi Faciaya Dönüştü: Sandık Görevlileri Hayatını Kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri sel seçim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.11.2024 - 11:49

Sel felaketi seçime gölge düşürdü. ABD'nin Missouri eyaletinde sel basması sonucu ikisi sandık görevlisi beş kişi hayatını kaybetti.

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Resmi olmayan sonuçlara göre 277 delege kazanan Trump, ABD'nin yeni başkanı oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre 277 delege kazanan Trump, ABD'nin yeni başkanı oldu.

ABD'nin Missouri eyaleti, seçim gününde sel sularının etkisinde kaldı. Missouri'nin bazı bölgelerinde dün geniş çaplı sel taşkınları yaşandı.

ABD'nin Missouri eyaleti, seçim gününde sel sularının etkisinde kaldı. Missouri'nin bazı bölgelerinde dün geniş çaplı sel taşkınları yaşandı.

Missouri'nin Wright County bölgesinde, 70 yaşındaki bir adam ve 73 yaşındaki bir kadın sel sularının sürüklediği bir araçta yaşamlarını yitirdi.

Missouri'nin Wright County bölgesinde, 70 yaşındaki bir adam ve 73 yaşındaki bir kadın sel sularının sürüklediği bir araçta yaşamlarını yitirdi.

Wright County Seçim Yetkilisi Loni Pedersen, hayatını kaybeden kişilerin seçim görevlisi olduklarını doğruladı. Sel sularına kapılan araçlardan 10 kişiyi kurtarıldığı açıklandı.

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