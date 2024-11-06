Seçime Gölge Düştü! Sel Felaketi Faciaya Dönüştü: Sandık Görevlileri Hayatını Kaybetti
Seçime Gölge Düştü! Sel Felaketi Faciaya Dönüştü: Sandık Görevlileri Hayatını Kaybetti
Sel felaketi seçime gölge düşürdü. ABD'nin Missouri eyaletinde sel basması sonucu ikisi sandık görevlisi beş kişi hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi olmayan sonuçlara göre 277 delege kazanan Trump, ABD'nin yeni başkanı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'nin Missouri eyaleti, seçim gününde sel sularının etkisinde kaldı. Missouri'nin bazı bölgelerinde dün geniş çaplı sel taşkınları yaşandı.
Missouri'nin Wright County bölgesinde, 70 yaşındaki bir adam ve 73 yaşındaki bir kadın sel sularının sürüklediği bir araçta yaşamlarını yitirdi.
Wright County Seçim Yetkilisi Loni Pedersen, hayatını kaybeden kişilerin seçim görevlisi olduklarını doğruladı. Sel sularına kapılan araçlardan 10 kişiyi kurtarıldığı açıklandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın