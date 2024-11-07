Tapuda Yeni Dönem: 1 Ocak’a Kadar Süre Var
Tapuda Yeni Dönem: 1 Ocak’a Kadar Süre Var
Tapuda yeni dönem başlıyor. Tüm tapu sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Eski kimlikler artık tapu dairelerinde geçerli olmayacak. Böylelikle tapu dairelerine yeni kimlik zorunluluğu getirilmiş oldu. Yeni uygulama 1 Ocak'ta başlayacak.
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul alım-satım işlemlerine yönelik hayata geçirdiği uygulamalara bir yenisini daha ekledi.
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Sözcü'de yer alan habere göre, Eski tip nüfus cüzdanı kullanımına son verilecek.
Eski kimliklere ilk kısıtlama getiren resmi kurum tapu müdürlükleri oldu. Tapu dairelerinde yapılacak işlemlerde, nüfus cüzdanı yerine çipli kimlik kartı kullanılması şartı aranacak. Kimliğini yenilemeyen vatandaşlar ise gayrimenkul satın alamayacak ya da mevcut taşınmazlarının satışını gerçekleştiremeyecek.
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