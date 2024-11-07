Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Tapuda Yeni Dönem: 1 Ocak’a Kadar Süre Var

Tapuda Yeni Dönem: 1 Ocak’a Kadar Süre Var

Tapu Satışı kimlik
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.11.2024 - 07:34

Tapuda yeni dönem başlıyor. Tüm tapu sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Eski kimlikler artık tapu dairelerinde geçerli olmayacak. Böylelikle tapu dairelerine yeni kimlik zorunluluğu getirilmiş oldu. Yeni uygulama 1 Ocak'ta başlayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul alım-satım işlemlerine yönelik hayata geçirdiği uygulamalara bir yenisini daha ekledi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul alım-satım işlemlerine yönelik hayata geçirdiği uygulamalara bir yenisini daha ekledi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Eski tip nüfus cüzdanı kullanımına son verilecek.

Sözcü'de yer alan habere göre, Eski tip nüfus cüzdanı kullanımına son verilecek.

Eski kimliklere ilk kısıtlama getiren resmi kurum tapu müdürlükleri oldu. Tapu dairelerinde yapılacak işlemlerde, nüfus cüzdanı yerine çipli kimlik kartı kullanılması şartı aranacak. Kimliğini yenilemeyen vatandaşlar ise gayrimenkul satın alamayacak ya da mevcut taşınmazlarının satışını gerçekleştiremeyecek.

Eski kimliklere ilk kısıtlama getiren resmi kurum tapu müdürlükleri oldu. Tapu dairelerinde yapılacak işlemlerde, nüfus cüzdanı yerine çipli kimlik kartı kullanılması şartı aranacak. Kimliğini yenilemeyen vatandaşlar ise gayrimenkul satın alamayacak ya da mevcut taşınmazlarının satışını gerçekleştiremeyecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın