Tapuda Yeni Dönem: 1 Ocak’a Kadar Süre Var

Tapuda yeni dönem başlıyor. Tüm tapu sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Eski kimlikler artık tapu dairelerinde geçerli olmayacak. Böylelikle tapu dairelerine yeni kimlik zorunluluğu getirilmiş oldu. Yeni uygulama 1 Ocak'ta başlayacak.