Narin Cinayetinde Yeni Gelişme: İmamın Telefonundan Cinsel İçerikli Görüntüler Çıkmıştı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran cinayeti davası ikinci gününde de devam etti. Köyün imamı R.K. gözaltına alınmış, telefonundan müstehcen görüntülerin çıktığı iddia edilmişti. İmam hakkında Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan idari soruşturmada sona gelindi. Diyanet'in, R.K. isimli imamı açığa aldığı iddia edildi.