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Narin Cinayetinde Yeni Gelişme: İmamın Telefonundan Cinsel İçerikli Görüntüler Çıkmıştı

Narin Cinayetinde Yeni Gelişme: İmamın Telefonundan Cinsel İçerikli Görüntüler Çıkmıştı

Diyarbakır Diyanet İşleri Başkanlığı İmam
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.11.2024 - 17:46

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran cinayeti davası ikinci gününde de devam etti. Köyün imamı R.K. gözaltına alınmış, telefonundan müstehcen görüntülerin çıktığı iddia edilmişti. İmam hakkında Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan idari soruşturmada sona gelindi. Diyanet'in, R.K. isimli imamı açığa aldığı iddia edildi. 

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Narin Güran cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet cezası ile yargılanan sanıkların davasına bugün de devam edildi.

Narin Güran cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet cezası ile yargılanan sanıkların davasına bugün de devam edildi.

Dava devam ederken, yenir bir gelişme yaşandı. Narin Güran soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Tavşantepe Mahallesi camisi imamı da vardı. İmam R.K., hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Dava devam ederken, yenir bir gelişme yaşandı. Narin Güran soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Tavşantepe Mahallesi camisi imamı da vardı. İmam R.K., hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Diyanet'in imamı açığa aldığı iddia edildi. Narin’in katledildiği Tavşantepe köyü imamının sorgusunda yöneltilen “Telefonunuzda pek çok uygunsuz video var, videolardan birinde sizin de varsınız” sorusuna “Evli bir çiftle tanıştık, daha sonra Diyarbakır’a geldiler, birlikte olduk” yanıtını verdiği öne sürülmüştü.

Diyanet'in imamı açığa aldığı iddia edildi. Narin’in katledildiği Tavşantepe köyü imamının sorgusunda yöneltilen “Telefonunuzda pek çok uygunsuz video var, videolardan birinde sizin de varsınız” sorusuna “Evli bir çiftle tanıştık, daha sonra Diyarbakır’a geldiler, birlikte olduk” yanıtını verdiği öne sürülmüştü.

tv100 canlı yayınında Devrim Tosunoğlu, Diyanet'in İmam R.K.'yı açığa aldığını açıkladı. Tosunoğlu, "Olayla ilgili bir imamdan bahsediliyordu. İmam hem açığa hem de görevinden alındı" dedi.

tv100 canlı yayınında Devrim Tosunoğlu, Diyanet'in İmam R.K.'yı açığa aldığını açıkladı. Tosunoğlu, "Olayla ilgili bir imamdan bahsediliyordu. İmam hem açığa hem de görevinden alındı" dedi.
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