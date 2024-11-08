Elazığ'da 5 Büyüklüğünde Deprem! İlk Yorum Naci Görür'den Geldi: 6 Şubat Detayına Dikkat!

Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedildi. Deprem sonrası ilk yorum Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, 'Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum' dedi.