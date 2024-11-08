Elazığ'da 5 Büyüklüğünde Deprem! İlk Yorum Naci Görür'den Geldi: 6 Şubat Detayına Dikkat!
Elazığ'da 5 Büyüklüğünde Deprem! İlk Yorum Naci Görür'den Geldi: 6 Şubat Detayına Dikkat!
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedildi. Deprem sonrası ilk yorum Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, 'Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum' dedi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.04'te merkez üssü Elazığ olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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Deprem sonrası ilk yorum Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Naci Görür, Türkiye'de son yıllarda yaşanan en büyük felaketlerden olan 6 Şubat'ı hatırlattı.
Görür paylaşımında, "Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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