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Elazığ'da 5 Büyüklüğünde Deprem! İlk Yorum Naci Görür'den Geldi: 6 Şubat Detayına Dikkat!

Elazığ'da 5 Büyüklüğünde Deprem! İlk Yorum Naci Görür'den Geldi: 6 Şubat Detayına Dikkat!

Elazığ Naci Görür
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.11.2024 - 19:34

Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedildi. Deprem sonrası ilk yorum Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, 'Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum' dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.04'te merkez üssü Elazığ olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.04'te merkez üssü Elazığ olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem sonrası ilk yorum Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Naci Görür, Türkiye'de son yıllarda yaşanan en büyük felaketlerden olan 6 Şubat'ı hatırlattı.

Deprem sonrası ilk yorum Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Naci Görür, Türkiye'de son yıllarda yaşanan en büyük felaketlerden olan 6 Şubat'ı hatırlattı.

Görür paylaşımında, "Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum" diye yazdı.

Görür paylaşımında, "Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum" diye yazdı.

İşte o paylaşım:

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