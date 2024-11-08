Salim Güran, Eskortlarla Görüştüğünü İtiraf Etmişti! Eşinin İtirafına İnanmadı: "Eşim Beni Aldatmaz" Dedi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Narin Güran cinayeti davası ikinci gününde de devam etti. Salim Güran'ın eşi Melek Güran da tanık sıfatıyla dinlendi. Melek Güran'a 'Eşiniz sizi aldattığını bu salonda itiraf etti. Haberiniz var mı?' sorusu soruldu. Melek Güran ise soruya 'Eşim beni aldatmaz' diyerek yanıt verdi.