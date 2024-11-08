Salim Güran, Eskortlarla Görüştüğünü İtiraf Etmişti! Eşinin İtirafına İnanmadı: "Eşim Beni Aldatmaz" Dedi
Salim Güran, Eskortlarla Görüştüğünü İtiraf Etmişti! Eşinin İtirafına İnanmadı: "Eşim Beni Aldatmaz" Dedi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Narin Güran cinayeti davası ikinci gününde de devam etti. Salim Güran'ın eşi Melek Güran da tanık sıfatıyla dinlendi. Melek Güran'a 'Eşiniz sizi aldattığını bu salonda itiraf etti. Haberiniz var mı?' sorusu soruldu. Melek Güran ise soruya 'Eşim beni aldatmaz' diyerek yanıt verdi.
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Narin Güran cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet cezası ile yargılanan sanıkların davasına ikinci günde de devam edildi.
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Mahkemenin, ikinci gününde tanıkların dinlenmesine geçildi. Salim Güran'ın eşi Melek Güran da tanık sıfatıyla dinlendi.
Eşinin evden kaçta çıktığını hatırlamadığını ve kendisinin de evden dışarı çıkmadığını söyleyen Melek Güran, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Melek Güran, Mahkeme Başkanı'nın "Peki bu olaylardan sonra eşinizin hareketlerinden şüphelendiniz mi?" sorusuna "Hayır, kesinlikle şüphelenmiyorum" diyerek yanıtın verdi.
Dosyada yer alan Salim Güran'ın jandarmayı yönlendirdiği iddialarına da yanıt veren Melek Güran, böyle bir şeyin yaşanmadığını vurguladı. Salim Güran'ın dünkü duruşmada eskortlarla görüştüğünü itiraf etmesi sonrası Melek Güran'a "Eşiniz sizi aldattığını bu salonda ikrar etti. Haberiniz var mı?" diye soruldu. Güran ise soruya "Eşim beni aldatmaz" diyerek karşılık verdi.
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