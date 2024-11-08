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Kerem Kınık’ın Kızı Kazada Bir Kişiyi Öldürmüştü! Zehra Kınık'ın İfadesi Ortaya Çıktı: ''Kusurum Yok''

Kerem Kınık’ın Kızı Kazada Bir Kişiyi Öldürmüştü! Zehra Kınık'ın İfadesi Ortaya Çıktı: ''Kusurum Yok''

Kaza Kızılay Kerem Kınık
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.11.2024 - 21:44

İstanbul Beykoz'da motosikletli gençlere çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olan Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Kınık Demir'in ifadesi ortaya çıktı. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Demir, “Kusurlu olduğum yönündeki trafik kaza tespit tutanağını kesinlikle kabul etmiyorum” dedi. Demir'in ilk duruşmada adli kontrolü de kaldırılmıştı. 

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Zehra Kınık Demir, 9 Temmuz tarihinde Beykoz’da karıştığı trafik kazasında motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olmuştu.

Zehra Kınık Demir, 9 Temmuz tarihinde Beykoz’da karıştığı trafik kazasında motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olmuştu.

Fatma Zehra Kınık'ın, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin yaralanmasına yol açtığı kazanın ilk duruşması 30 Ekim’de İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Adli kontrolü kaldırılan Demir’in yazılı savunması ortaya çıktı.

Fatma Zehra Kınık'ın, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin yaralanmasına yol açtığı kazanın ilk duruşması 30 Ekim’de İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Adli kontrolü kaldırılan Demir’in yazılı savunması ortaya çıktı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Demir, “Kusurlu olduğum yönündeki trafik kaza tespit tutanağını kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

İddianamedeki suçlamayı kabul etmediğini söyleyen Demir, ''Bu olayda benim herhangi bir kusurum veya ihmalim yoktur. Ben seyir halindeyken bir anda ön sol farıma bir motosiklet hızla gelerek bana çarptı. Aracımı hemen durdurup ne olduğunu anlamaya çalıştım. Sonrasında yaşadığım şok nedeniyle ağlamaya başladım. Orada motosikletin arkasındaki kişinin yerde yaralı bir şeklide yattığını gördüm. ‘Lütfen ambulans çağırın, birisi ambulans çağırsın’ diye oradakilerden yardım istedim. Birileri yaralının nefes aldığını söyledi. Yaralılar ambulansla kaldırılana kadar yanlarından hiç ayrılmadım. Ben kaza mahalline geldiğimde, motosikletin sürüklenip kaldırımdaki iki vatandaşa çarptığını öğrendim'' dedi.

İddianamedeki suçlamayı kabul etmediğini söyleyen Demir, ''Bu olayda benim herhangi bir kusurum veya ihmalim yoktur. Ben seyir halindeyken bir anda ön sol farıma bir motosiklet hızla gelerek bana çarptı. Aracımı hemen durdurup ne olduğunu anlamaya çalıştım. Sonrasında yaşadığım şok nedeniyle ağlamaya başladım. Orada motosikletin arkasındaki kişinin yerde yaralı bir şeklide yattığını gördüm. ‘Lütfen ambulans çağırın, birisi ambulans çağırsın’ diye oradakilerden yardım istedim. Birileri yaralının nefes aldığını söyledi. Yaralılar ambulansla kaldırılana kadar yanlarından hiç ayrılmadım. Ben kaza mahalline geldiğimde, motosikletin sürüklenip kaldırımdaki iki vatandaşa çarptığını öğrendim'' dedi.

Savunmasında karşı tarafı suçlayan Demir, son olarak şunları söyledi:

Savunmasında karşı tarafı suçlayan Demir, son olarak şunları söyledi:

''Benim bu kazanın oluşmasında hiçbir şekilde kusurum yoktur. Ben tamamen trafik kurallarına uygun bir şekilde yola çıktım ve hızım trafik kurallarına uygundu. Sağımı ve solumu kontrol ettikten sonra, minibüs sürücüsünün de yol verip geçmeme müsaade etmesi üzerine yola katıldım. Tüm gerekliliklere uygun şekilde hareket ettim. Ancak maalesef motosiklet gerçekten çok hızlı seyrediyordu. Olayın meydana geldiği cadde çok işlek bir cadde olup devamlı araçlar geçmektedir. Hemen yola katıldığım yerin solunda otobüs durağı vardır. Yol üzerinde de 30 kilometre hız ile gidilmesi gerektiği ve yaya yolu olduğunu gösteren tabelalar mevcuttur. Trafik kurallarına aykırı ve kask ve koruyucu ekipmansız motosiklet kullanmaları nedeniyle üzücü bu olay meydana gelmiştir. Bu olayda kesinlikle benim bir kusurum yoktur.'

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