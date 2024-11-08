Kerem Kınık’ın Kızı Kazada Bir Kişiyi Öldürmüştü! Zehra Kınık'ın İfadesi Ortaya Çıktı: ''Kusurum Yok''

''Benim bu kazanın oluşmasında hiçbir şekilde kusurum yoktur. Ben tamamen trafik kurallarına uygun bir şekilde yola çıktım ve hızım trafik kurallarına uygundu. Sağımı ve solumu kontrol ettikten sonra, minibüs sürücüsünün de yol verip geçmeme müsaade etmesi üzerine yola katıldım. Tüm gerekliliklere uygun şekilde hareket ettim. Ancak maalesef motosiklet gerçekten çok hızlı seyrediyordu. Olayın meydana geldiği cadde çok işlek bir cadde olup devamlı araçlar geçmektedir. Hemen yola katıldığım yerin solunda otobüs durağı vardır. Yol üzerinde de 30 kilometre hız ile gidilmesi gerektiği ve yaya yolu olduğunu gösteren tabelalar mevcuttur. Trafik kurallarına aykırı ve kask ve koruyucu ekipmansız motosiklet kullanmaları nedeniyle üzücü bu olay meydana gelmiştir. Bu olayda kesinlikle benim bir kusurum yoktur.'