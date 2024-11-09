Havalimanına Mahkeme Kuruldu: Birkaç Dakikada Karar Veriliyor
Havalimanına Mahkeme Kuruldu: Birkaç Dakikada Karar Veriliyor
Hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik yeni bir uygulamaya gidildi. Antalya Havalimanı'nda mahkeme kuruldu. Üç ay önce kurulan mahkemede şu ana kadar 268 kişiye işlem yapıldı. Havalimanına 100 metrekarelik alana kurulan mahkeme üç bölümden oluşuyor. Mahkemede duruşmalar, birkaç dakikada sona eriyor.
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Hakkında yakalama kararı bulunan kişi ya da kişiler artık havalimanında da hakim karşısına çıkarılıyor.
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Antalya Havalimanı'nda 3 ay önce 100 metrekarelik alana kurulan mahkeme, bekleme salonu, savcı görüşme odası ve duruşma salonu olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.
Mahkemeye, bilet işlemleri sırasında ya da havalimanı girişinde yapılan kontrollerde haklarında yakalama kararı bulunan vatandaşlar ve yabancılar getiriliyor. Bu kişiler ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkarılıyor.
Mahkemede duruşmalar, birkaç dakikada sona eriyor. Hakimin ifade işlemi sonrası serbest bırakılan kişi ya da kişiler, haklarında yurt dışı yasağı kararı yoksa uçaklarına binerek yurt dışına da gidebiliyor.
Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, hizmetin 3 aydır verildiğini söyleyerek, "Haklarında yakalama kararı bulunan kişiler, Antalya Havalimanı'nda yakalandıklarında, burası olmadan önce kolluk birimlerince Antalya Adliyesi'ne götürülüyordu. Ciddi zaman kaybı yaşanıyor, yolcuların uçuşlarını kaybetme ve yeni bilet alma durumu oluyordu. Saat 08.30'dan 20.30'a kadar burası hizmet veriyor. Hizmete başladığından bu yana 268 kişinin ifadesi alındı. 1 kişi de tutuklandı" dedi.
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İşte o anlar:
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