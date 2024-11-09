Havalimanına Mahkeme Kuruldu: Birkaç Dakikada Karar Veriliyor

Hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik yeni bir uygulamaya gidildi. Antalya Havalimanı'nda mahkeme kuruldu. Üç ay önce kurulan mahkemede şu ana kadar 268 kişiye işlem yapıldı. Havalimanına 100 metrekarelik alana kurulan mahkeme üç bölümden oluşuyor. Mahkemede duruşmalar, birkaç dakikada sona eriyor.